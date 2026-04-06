PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu

6 Aprel 2026 05:20
Niderland Erediviziyasında 2025/26 mövsümünün qalibi müəyyənləşib. Peter Boszun rəhbərlik etdiyi PSV futbol klubu turnirin bitməsinə beş tur qalmış çempionluğunu elan edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Eyndhoven təmsilçisinin ən yaxın izləyicisi “Feyenoord”un “Volendam”la heç-heçə etməsi (0:0) aradakı xal fərqini əlçatmaz edib. Hazırda 29 oyundan sonra 71 xalı olan PSV ikinci pillədəki rəqibini 17 xal qabaqlayır.

2023-cü ildə komandanın sükanı arxasına keçən 62 yaşlı mütəxəssis Peter Bosz PSV ilə ardıcıl üçüncü ölkə çempionluğunu qazanıb. O, bu müddət ərzində həmçinin iki dəfə Niderland Superkubokuna da sahib çıxıb.

Bu titul Eyndhoven klubunun tarixindəki 27-ci çempionluqdur. Mövsüm ərzində 29 matçda 23 qələbə qazanan komanda rəqib qapılarına 82 qol vurmaqla hücum potensialını bir daha nümayiş etdirib.

