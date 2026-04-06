Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?

Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində “Bayern” futbol klubu sabah gecə “Santiaqo Bernabeu”da “Real”ın qonağı olacaq. Münhen klubunun baş məşqçisi Vinsent Kompani bu həlledici matç öncəsi heyətlə bağlı ciddi seçim qarşısındadır.

İdman.Biz xəbər verir ki, əsas narahatlıq komandanın bombardiri Harri Keynin durumu ilə bağlıdır. Zədə səbəbindən İngiltərə millisinin oyunlarını və “Bayern”in “Frayburq” üzərindəki 3:2 hesablı son qələbəsini buraxan forvardın meydana çıxıb-çıxmayacağı hələ də sual altındadır. Kompani onun durumuna nikbin yanaşsa da, Keyni ehtiyatda saxlayıb hücum xəttini Nikolas Ceksona həvalə edə bilər.

Heyətdəki digər dəyişikliklərə gəlincə, son oyunda istirahət verilən Maykl Olise, Konrad Laymer və Dayot Upamekanonun start heyətinə qayıdacağı gözlənilir. Bu, Tom Bişof və Min-Ce Kimin ehtiyat oyunçular skamyasına göndərilməsi deməkdir. Hücumda Luis Dias və Serj Qnabrinin yerini qoruyacağı, mərkəzdə isə Leon Qoretzka və Coşua Kimmix tandeminin çıxış edəcəyi proqnozlaşdırılır.

Müdafiə xəttində Conatan Ta, Josip Stanişiç və qapıçı Manuel Noyerin yeri toxunulmaz görünür. Qeyd edək ki, "Bayern" bu mərhələyə "Atalanta"nı iki oyunun nəticəsinə görə 10:2 hesabı ilə darmadağın edərək yüksəlib.

“Bayern”in ehtimal olunan heyəti:

Manuel Noyer, Konrad Laymer, Dayot Upamekano, Conatan Ta, Josip Stanişiç, Leon Qoretzka, Coşua Kimmix, Maykl Olise, Luis Dias, Serj Qnabri, Nikolas Cekson (Harri Keyn).

