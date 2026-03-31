Futbol üzrə DÇ-2026-nın pley-offunun həlledici günü: Mundiala son vəsiqələri kim qazanacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının iştirakçılarının yekun tərkibi formalaşacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Avropada pley-off mərhələsinin dörd final oyunu keçiriləcək və bu görüşlər Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq. Daha iki vəsiqə isə Meksikada təşkil olunacaq qitələrarası turnirdə oynanılacaq – həmin matçlar Bakı vaxtı ilə çərşənbə günü səhər tezdən baş tutacaq.
Bosniya və Herseqovina - İtaliya (Zenitsa, “Bilino Polye”)
Bosniya bu mərhələyə Uelslə çətin yarımfinaldan sonra yüksəlib – qalib penaltilər seriyasında müəyyənləşib. İtaliya isə yolunu daha sakit keçib, Şimali İrlandiyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edərək əlavə gərginlikdən qaçıb.
Oyun öncəsi Bosniya düşərgəsində qüvvələr nisbəti gizlədilmir. Edin Dzeko açıq şəkildə bildirib ki, İtaliya “böyük favorit”dir. Bununla belə, meydan sahibləri üçün təkcə status deyil, kontekst də önəmlidir - doğma stadion və məhz Dzeko kimi liderlərin təcrübəsi. İtaliya isə balans və geniş heyətə güvənir, burada Tonali və Pio Esposito seçilir. Qonaqlar üçün bu, səhv etmək olmaz matçdır, meydan sahibləri üçün isə risk etmək imkanı olan oyundur.
İsveç - Polşa (Solna, “Stravberry Arena”)
Yarımfinallara nəzər salsaq, ən inamlı təsir bağışlayan komanda məhz İsveç olub – Ukrayna üzərində 3:1 hesablı qələbə və Dyokeresin het-triki pley-offların ən parlaq epizodlarından biri idi. Polşa isə Albaniyanı daha az baxımlı, lakin lazım olan nəticə ilə - 2:1 hesabı ilə keçib.
Polşa millisinin baş məşqçisi Yan Urban hələ finaldan əvvəl isveçliləri mümkün ən çətin rəqib adlandırıb və onların üstünlüyünü qəbul edib. Lakin Polşanın öz hesabı var: komanda səbr edib şans gözləməli olduğu oyunlarda daha təhlükəli olur. Üstəlik, Zalevskinin qayıdışı variativliyi artırır. İsveç isə oyuna müdafiə ilə bağlı suallarla yaxınlaşır və bu amil qüvvələri bərabərləşdirə bilər.
Kosovo - Türkiyə (Priştina, “Fadil Vokrri”)
Axşamın ən gözlənilməz oyunu. Kosovo finala Slovakiya ilə xaotik, lakin baxımlı matçdan sonra yüksəlib – 4:3, hücum demək olar ki, qüsursuz işləyib. Türkiyə isə əksinə, Rumıniyaya qarşı praqmatik oyun sərgiləyərək minimal hesablı qələbə ilə nəticəni həll edib.
Yarımfinaldakı baxımlı qələbədən sonra Kosovo məşqçilər heyətində qeyd olunub ki, komanda “emosiyalarda batmamalıdır”. Bu, əsas məqamdır: meydan sahibləri yüksək ruh yüksəkliyi ilə oynayır, lakin yanıb-sönmək riski var. Türkiyə bu baxımdan daha sabit görünür – Montellanın komandası səfər təzyiqinə artıq öyrəşib və belə matçlarda nadir hallarda dağılır. Lakin oyun açıq hücum mübadiləsinə çevrilsə, bu, Kosovo üçün əlverişli ssenari ola bilər.
Çexiya - Danimarka (Praqa, “EPET Arena”)
Çexiya finala məntiq baxımından izahı çətin olan matçla yüksəlib – İrlandiya ilə oyunda 0:2 hesabı ilə geridə olsa da, geri dönüş edib və penaltilərdə qalib gəlib. Danimarka isə əksinə, ən inamlı yarımfinalı keçirərək Şimali Makedoniyanı 4:0 hesabı ilə darmadağın edib.
Danimarka millisinin baş məşqçisi Brayan Rimer həmin oyundan sonra bildirib ki, komanda finala “sakit şəkildə hazırlaşıb” və bu, yığmanın hazırkı durumunda hiss olunur. Çexlərdə isə heyətdə dəyişikliklər mümkündür – bunu Miroslav Koubek də qeyd edib və yeni həllərin vacibliyinə işarə vurub. Bununla yanaşı, şəxsi görüşlərin statistikası meydan sahiblərinin xeyrinə deyil. Burada çox şey çexlərin yenidən xarakter hesabına oyunu xilas edib-etməyəcəyindən və ya Danimarkanın ilk dəqiqələrdən öz oyununu qəbul etdirib-etdirməyəcəyindən asılı olacaq.
Konqo Demokratik Respublikası - Yamayka (Qvadalaxara)
Bu qarşılaşmada komandalar finala fərqli oyun şəraitində gəlib. Yamayka artıq yarımfinal matçı keçirib və Yeni Kaledoniyanı 1:0 hesabı ilə məğlub edərək oyun praktikası və turnirə uyğunlaşma əldə edib. Konqo DR isə reqlamentə əsasən çıxışına birbaşa finaldan başlayır.
Görüş ərəfəsində Afrika təmsilçisi oyun praktikasının olmamasını kompensasiya etmək üçün yoldaşlıq matçı keçirib. Yamaykada isə maraqlı detal var: yarımfinalda əsas hücumçular, o cümlədən Leon Beyli yalnız fasilədən sonra meydana çıxıblar. Bu isə final üçün məşqçilər heyətinin ilk dəqiqələrdən daha aqressiv oyun planı hazırladığını göstərə bilər.
İraq - Boliviya (Monterrey)
Boliviya finala Surinam üzərində 2:1 hesablı əzmkar qələbədən sonra yüksəlib – ikinci hissədə qısa, lakin güclü oyun parçası həlledici olub. İraq isə finala birbaşa vəsiqə qazanıb və oyuna daha strukturlaşdırılmış model ilə yanaşır.
Boliviya millisinin baş məşqçisi Oskar Villeqas bu qarşılaşmanı artıq “ən çətin” adlandırıb və bu, komandanın əhval-ruhiyyəsini əks etdirir. Boliviyalılar emosiyalar üzərində oynayır, lakin qarşılarında daha təşkilatlanmış, hücumda aydın liderləri olan rəqib var. Bu cütdə çox şey tempdən asılı olacaq: əgər İraq tempi aşağı salsa, üstünlük onun tərəfində olacaq, oyun sürətlənsə isə Boliviya şans əldə edəcək.