31 Mart 2026
Ronaldunun oğlu və Beatris şayiəsi - FOTO

31 Mart 2026 16:41
Son günlərdə sosial şəbəkələrdə Kriştianu Ronaldunun 15 yaşlı oğlu kiçik Kriştianu ilə 27 yaşlı braziliyalı model Beatrisin Dubaydakı məşhur “Atlantis The Royal” otelində yerləşən “Nobu” restoranında görüşməsi və münasibətdə olması barədə xəbərlər sürətlə yayılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu iddia ilk olaraq "X" platformasında bəzi qeyri-rəsmi hesablar tərəfindən paylaşılıb və qısa müddətdə virus kimi yayılıb. Paylaşılan fotoların bir çoxunun süni intellekt (AI) vasitəsilə hazırlandığı və ya kontekstdən kənar olduğu müəyyən edilib.

Məsələ burasındadır ki, kiçik Kriştianunun cəmi 15 yaşı var. 27 yaşlı model ilə münasibət iddiası həm hüquqi, həm də etik baxımdan qeyri-mümkün görünür. Nüfuzlu idman nəşrləri və ya ailəyə yaxın mənbələr bu görüşü təsdiqləməyib. Yayılmış mətnlər eyni şablonla müxtəlif dillərdə paylaşılaraq manipulyasiya xarakteri daşıyıb. Braziliyalı model Beatris Taufenbax son vaxtlar hind filmi "Toxic" ilə bağlı gündəmə gəlsə də, onun Ronaldunun oğlu ilə hər hansı əlaqəsi barədə sübut yoxdur.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kosovo millisinin futbolçusu: “Məqsədimiz dünya çempionatına vəsiqə qazanmaqdır”
18:09
Dünya futbolu

Kosovo millisinin futbolçusu: “Məqsədimiz dünya çempionatına vəsiqə qazanmaqdır”

Jetmir Topalli Kosovonun da öz şansını dəyərləndirməyə çalışacağını deyib
Vinisiusun sevgilisi Braziliya millisinin otelində - FOTO
18:01
Futbol

Vinisiusun sevgilisi Braziliya millisinin otelində - FOTO

Ançelotti şəxsən icazə Verdi: ABŞ-da ulduz futbolçuya sürpriz

Romelu Lukaku heyətdən kənarlaşdırılır
17:55
Futbol

Romelu Lukaku heyətdən kənarlaşdırılır

“Napoli” klubu intizam tədbirləri barədə rəsmi bəyanat yayıb
“Turan Tovuz”un səfər macəraları başa çatdı
17:49
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”un səfər macəraları başa çatdı

Klubdan stadionla bağlı açıqlama
Futbolda inqilab: “Venger ofsaydı” sınaqdan keçirilir - FOTO
17:42
Futbol

Futbolda inqilab: “Venger ofsaydı” sınaqdan keçirilir - FOTO

Yeni qayda aprelin 4-dən futbolu tamamilə dəyişəcək

Andrey Kostiç 3,5 milyon avroya İtaliyada
17:29
Futbol

Andrey Kostiç 3,5 milyon avroya İtaliyada

“Partizan”ın gənc istedadı yaydan etibarən “Milan”a qoşulacaq
Bədavi Hüseynov Kamran Ağayevi geridə qoydu
17:22
Futbol

Bədavi Hüseynov Kamran Ağayevi geridə qoydu

Təcrübəli müdafiəçi oyun sayını 80-ə çatdıraraq üçüncü pilləyə yüksəlib

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub
30 Mart 21:58
Futbol

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub - YENİLƏNİB/FOTO + VİDEO

Millimiz finalda Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
30 Mart 06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi