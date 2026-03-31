Kosovada Türkiyəyə qarşı xoreoqrafiya hazırlanır

Türkiyə futbol millisinin Kosova ilə keçirəcəyi həlledici 2026 Dünya Çempionatı pley-off finalı öncəsi tribunalarda qalmaqallı hazırlıqlar üzə çıxıb. Meydan sahiblərinin azarkeşləri siyasi çalarlı və qıcıqlandırıcı addımları ilə idman prinsiplərini kölgədə qoyublar.
İdman.Biz xəbər verir ki, kosovalı tərəfdarların Türkiyə seçməsinə qarşı Osmanlı əleyhinə xoreoqrafiya hazırladığına dair görüntülər yayılıb.
“Fadıl Vokrri” stadionunda nümayiş etdirilməsi planlaşdırılan bu təxribat xarakterli hazırlıq qısa müddətdə böyük etiraza səbəb olub.
Onsuz da yüksək gərginliklə gözlənilən qarşılaşma öncəsi yaşanan bu inkişaf atmosferi daha da alovlandırıb. Otel önündəki gecə narahatlığından sonra tribunadakı bu planlar matçın təhlükəsizliyi ilə bağlı ciddi narahatlıq yaradıb.