Millimizin Avropa çempionatının oyunlarının vaxtı açıqlanıb

Azərbaycanın minifutbol millisinin Avropa çempionatının final mərhələsindəki oyunlarının vaxtı açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu haqda Avropa Minifutbol Federasiyası məlumat yayıb.

Slovakiyada təşkil olunacaq yarışda Azərbaycan millisi F qrupunda mübarizə aparacaq. Yığmamız ilk matçını Avstriyaya qarşı keçirəcək. Görüş mayın 28-də, Bakı vaxtı ilə saat 16:30-da start götürəcək.

Azərbaycan millisinin İtaliya ilə oyunu 29 may, Bakı vaxtı ilə saat 18:45-də, Fransa ilə qarşılaşması isə 30 may, Bakı vaxtı ilə saat 16:15-də başlayacaq.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatının final mərhələsi mayın 27-dən iyunun 4-dək keçiriləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bolqarıstan millisinin sabiq qapıçısı vəfat edib
16:29
Dünya futbolu

Bolqarıstan millisinin sabiq qapıçısı vəfat edib

O, 63 yaşında paytaxt Sofiyadakı xəstəxanada dünyasını dəyişib
Futbol üzrə DÇ-2026-nın pley-offunun həlledici günü: Mundiala son vəsiqələri kim qazanacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:17
Futbol

Futbol üzrə DÇ-2026-nın pley-offunun həlledici günü: Mundiala son vəsiqələri kim qazanacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gecə Dünya Çempionatı iştirakçılarının yekun tərkibi müəyyənləşəcək
Aqil Nəbiyev: “Seçmənin ikinci raundunda yeddi xal toplamalı idik”
15:32
Futbol

Aqil Nəbiyev: “Seçmənin ikinci raundunda yeddi xal toplamalı idik”

O, Bolqarıstanda təşkil olunan oyunlarla bağlı danışıb
Azər Bağırov: “Bunu bacarsaq, nəticələrin gəlməsi vaxta bağlıdır” - MÜSAHİBƏ
14:45
Azərbaycan futbolu

Azər Bağırov: “Bunu bacarsaq, nəticələrin gəlməsi vaxta bağlıdır” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, diqqətimiz cari mövsümdədir
Adil Şükürovdan hakimlərə çağırış
14:18
Azərbaycan futbolu

Adil Şükürovdan hakimlərə çağırış

“Səbail”in baş məşqçisi maksimum məsuliyyət istəyir
Mark Kukurelya “Çelsi” rəhbərliyini tənqid etdi
14:06
Futbol

Mark Kukurelya “Çelsi” rəhbərliyini tənqid etdi

İspaniyalı müdafiəçi Enso Mareskanın gedişindən danışıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub
30 Mart 21:58
Futbol

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub - YENİLƏNİB/FOTO + VİDEO

Millimiz finalda Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
30 Mart 06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi