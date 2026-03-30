İranın futbol infrastrukturu dağılıb, ölkə FIFA-ya müraciət ünvanlayıb

İran Futbol Federasiyası Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyasına(FIFA) rəsmi müraciət ünvanlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, federasiya FIFA-ya məktubunda ölkədə futbol infrastrukturlarının ciddi zərər gördüyünü bildirib.
Qeyd olunub ki, hərbi hücumlar nəticəsində xüsusilə futbol sahəsinə böyük ziyan dəyib:
“Dərin kədər və təəssüf hissi ilə bildiririk ki, İran İslam Respublikasının ərazisinə qarşı qanunsuz hərbi hücum nəticəsində idman infrastrukturu, xüsusilə futbol sektoru ciddi dağıntılara məruz qalıb” – deyə müraciətdə qeyd olunub.
Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Tehranın ən böyük stadionlarından biri olan “Azadi İdman Kompleksi” hava zərbələrinə məruz qalıb və arena ciddi dağıntılara məruz qalıb.