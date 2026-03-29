Türkiyə millisinin tale matçı ingilislərə həvalə olunub - FOTO

Türkiyə futbol millisinin 2026 Dünya Çempionatına vəsiqə qazanmaq üçün çıxacağı həlledici play-off final matçının hakimləri açıqlanıb. “Ay-ulduzlular”ın taleyini həll edəcək bu kritik qarşılaşmanı İngiltərə Futbol Federasiyasından Maykl Oliver idarə edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, martın 31-də Priştinədəki "Fadil Vokrri" stadionunda keçiriləcək görüşdə Oliverə Stüart Burt və Ceyms Meynvairinq kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını isə Kristofer Kavanah yerinə yetirəcək.
Maraqlıdır ki, təcrübəli ingilis hakim Türkiyə millisi üçün heç də xoş xatirələrlə yadda qalmayıb. Belə ki, Maykl Oliver 7 sentyabr 2025-ci ildə Konyada keçirilən və Türkiyənin İspaniyaya 0:6 hesabı ilə darmadağın olduğu seçmə mərhələ oyununun da baş hakimi olub. Həmin matçda ispaniyalılar Mikel Merinonun het-triki, Pedrinin dublu və Ferran Torresin qolu ilə yadda qalmışdı.
Türkiyə millisi Rumıniya üzərində qazandığı 1:0 hesablı qələbədən sonra bu finala yüksəlib. İndi dünya çempionatı biletini qazanmaq üçün “ay-ulduzlular” mütləq Kosova səddini keçməlidir. Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq bu oyun millinin 2026-cı il mundialındakı gələcəyini müəyyən edəcək.