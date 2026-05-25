25 May 2026
AZ

Salahdan vida mesajı: “Hər şeyini vermək lazımdır”

Futbol
Xəbərlər
25 May 2026 05:23
304
Salahdan vida mesajı: “Hər şeyini vermək lazımdır”

İngiltərənin “Liverpul” futbol komandasının hücumçusu Məhəmməd Salah klubla vidalaşarkən komanda yoldaşlarına mesaj ünvanlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, misirli futbolçu uğurun yalnız istedadla bağlı olmadığını vurğulayıb. O, futbolçulara daim çox çalışmaq və meydanda bütün gücünü ortaya qoymaq lazım gəldiyini bildirib.

“Futbolçulara mesajım budur: məsələ istedadda deyil, çox çalışmaqda və hər zaman bütün gücünü verməkdədir”, - deyə Salah qeyd edib.

33 yaşlı hücumçu “Liverpul”dan ayrılmağın onun üçün çox ağır olduğunu da etiraf edib:

“Çox ağladım. Bəlkə də bütün həyatım boyu ağladığımdan daha çox. Belə bir yerdən ayrılmaq çox çətindir. Mən çox emosional insan deyiləm, amma bu, çox çətin məsələdir. Biz bunu bacardıq və klubu layiq olduğu yerə qaytardıq”.

Qeyd edək ki, Salah vida matçında “Brentford”la görüşdə məhsuldar ötürmə edərək “Liverpul”un Premyer Liqa tarixində ən çox assist edən futbolçusuna çevrilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Deportivo” La Liqaya qayıtdı
03:52
Futbol

“Deportivo” La Liqaya qayıtdı

İspaniya futbolunun tarixi klubu səkkiz ildən sonra elitaya yüksəlib
“Barselona”nın Joao Pedro planına “Çelsi” səddi
02:47
Futbol

“Barselona”nın Joao Pedro planına “Çelsi” səddi

London klubu braziliyalı hücumçunu satmaq niyyətində deyil
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
La Liqa: “Vilyarreal” “Atletiko”nu darmadağın edib üçüncü oldu - VİDEO
01:36
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” “Atletiko”nu darmadağın edib üçüncü oldu - VİDEO

Son turda altı qol vurulub, hər iki komanda Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb
Turin derbisində qalmaqal startı gecikdirib - VİDEO
01:22
Futbol

Turin derbisində qalmaqal startı gecikdirib - VİDEO

“Torino” - “Yuventus” matçı azarkeş toqquşmasına görə 45 dəqiqə sonra başlayıb
Holand Premyer Liqanın bombardiri oldu
00:53
Futbol

Holand Premyer Liqanın bombardiri oldu

“Mançester Siti”nin hücumçusu mövsümü 27 qolla zirvədə bitirib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu