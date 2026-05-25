25 May 2026
AZ

La Liqa: “Vilyarreal” “Atletiko”nu darmadağın edib üçüncü oldu - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
25 May 2026 01:36
204
La Liqa: “Vilyarreal” “Atletiko”nu darmadağın edib üçüncü oldu - VİDEO

Futbol üzrə İspaniya La Liqasının 38-ci turunda “Vilyarreal” “Atletiko”nu 5:1 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmada hesab 30-cu dəqiqədə açılıb. “Vilyarreal”ın yarımmüdafiəçisi Dani Parexo penaltini dəqiq yerinə yetirərək komandasını önə keçirib.

Dörd dəqiqə sonra Ayose Peres meydan sahiblərinin üstünlüyünü artırıb. 40-cı dəqiqədə Jorj Mikautadze hesabı darmadağın həddinə çatdırıb.

43-cü dəqiqədə “Atletiko”nun müdafiəçisi Mark Pubil fərqi azaldıb. Lakin fasiləyə qədər “Vilyarreal” daha bir qol vurub. 45-ci dəqiqədə Pap Qeye qonaqları mərkəzə dəvət edib.

İkinci hissədə də meydan sahibləri dayanmayıblar. 54-cü dəqiqədə Ayose Peres dublunu rəsmiləşdirərək matçın yekun hesabını müəyyənləşdirib - 5:1.

Bu qələbədən sonra “Vilyarreal” mövsümü 38 oyuna 72 xalla üçüncü pillədə başa vurub. “Atletiko” isə 69 xalla dördüncü yeri tutub.

Qeyd edək ki, hər iki komanda 2026/2027 mövsümündə Çempionlar Liqasında çıxış edəcək. La Liqadan “Barselona”, “Real” və “Betis” də Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində mübarizə aparacaqlar. “Selta” və “Real Sosyedad” Avropa Liqasının qrup, “Xetafe” isə Konfrans Liqasının seçmə mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

“Malyorka”, “Jirona” və “Real Oviedo” növbəti mövsüm Sequndada qüvvələrini sınayacaqlar.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona”nın Joao Pedro planına “Çelsi” səddi
02:47
Futbol

“Barselona”nın Joao Pedro planına “Çelsi” səddi

London klubu braziliyalı hücumçunu satmaq niyyətində deyil
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Turin derbisində qalmaqal startı gecikdirib - VİDEO
01:22
Futbol

Turin derbisində qalmaqal startı gecikdirib - VİDEO

“Torino” - “Yuventus” matçı azarkeş toqquşmasına görə 45 dəqiqə sonra başlayıb
Holand Premyer Liqanın bombardiri oldu
00:53
Futbol

Holand Premyer Liqanın bombardiri oldu

“Mançester Siti”nin hücumçusu mövsümü 27 qolla zirvədə bitirib
“Arsenal” 22 ildən sonra kuboku başı üzərinə qaldırdı - VİDEO
00:15
Futbol

“Arsenal” 22 ildən sonra kuboku başı üzərinə qaldırdı - VİDEO

London klubu Premyer Liqa çempionluğunu “Kristal Palas”la oyundan sonra bayram edib
“Torreense”dən 109 illik tarixə düşən kubok - VİDEO
24 May 23:55
Futbol

“Torreense”dən 109 illik tarixə düşən kubok - VİDEO

İkinci Liqa təmsilçisi finalda “Sportinq”i əlavə vaxtda məğlub edib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu