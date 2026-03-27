27 Mart 2026
Rebrov Ukraynanın İsveçə məğlubiyyəti şərh etdi və "Arsenal"ın futbolçusunu təriflədi

27 Mart 2026 10:05
Ukrayna millisinin baş məşqçisi Sergey Rebrov DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinin yarımfinalında İsveçə 1:3 hesabı ilə uduzduqları oyundan sonra fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Sergey Rebrovun açıqlamasını UEFA-nın rəsmi saytı dərc edib.

Sergey Rebrov söyləyib ki, Ukrayna millisi oyunun gedişatını dəyişə bilərdi.

“Futbolçulara göstərişlər verirdim, dəyişikliklər edirdik… Düşünürəm ki, meydandakı oyunçular da buna reaksiya verirdilər – ikinci hissədə daha çox epizod yaratmağa, cərimə meydançasına daha çox təzyiq göstərməyə çalışırdılar. Biz bunu etməyə cəhd etdik, amma İsveç millisi bu gün üç mərkəz müdafiəçisi ilə oynayırdı. Belə müdafiəni yarmaq həmişə çox çətindir. Onlar çox sıx müdafiə olunurdular və bu, futbolçularımız üçün böyük çətinlik yaradırdı.

Viktor Gyokeres göstərdi ki, o, “Arsenal”da nəyə görə çıxış edir və niyə ən yaxşı hücumçulardan biri hesab olunur. Belə oyunlarda, pley-off mərhələsində qalib gəlmək istəyirsənsə, maksimumunu ortaya qoymalısan. Heç kəsi ayrıca qeyd etmək istəmirəm, amma komanda olaraq biz maksimumumuzu göstərə bilmədik və buna görə də məğlub olduq. Oyunun başlanğıcına gəldikdə isə, bu, sadəcə uğursuz səhvlər idi. Hətta ilk qolda da bunun açıq-aşkar olduğu görünürdü. Birinci qol zamanı biz taktiki səhvlərə yol verdik – öz cərimə meydançamızda arxaya açılmaya reaksiya vermədik. İkinci qolda isə hər şeyi özünüz gördünüz. Təəssüf ki, bu səviyyədə top liqalarda çıxış edən belə futbolçulara malik komandalarla rəqabət aparmaq çox çətindir”, – deyə Rebrov bildirib.

İsveç millisi pley-offun final mərhələsinə yüksələrək Polşa ilə qarşılaşacaq.

