Elmar Baxşıyev: “Kiminsə kənarda qalması müzakirə mövzusu olaraq qalacaq”

26 Mart 2026 13:41
Elmar Baxşıyev: “Kiminsə kənarda qalması müzakirə mövzusu olaraq qalacaq”

“Seçmə mərhələdəki rəqiblərin (Fransa, İslandiya, Ukrayna) bizdən üstün olması nəticələrə birbaşa təsir göstərdi”.

Bunu “Araz-Naxçıvan”ın sabiq baş məşqçisi Elmar Baxşıyev deyib.

Təcrübəli mütəxəssis Azərbaycan yığmasının “FIFA Series - 2026” beynəlxalq turnirindəki şanslarını dəyərləndirib.

“Yığmamız uzun müddətdir qalib gələ bilmir və bu “qara zolaq”dan çıxmaq lazımdır. Bu cür oyunlar nəticədən daha çox oyun sisteminin formalaşdırılması və futbolçular arasında əlaqələrin inkişafı baxımından əhəmiyyətlidir. Yığmanın kifayət qədər yaxşı potensialı var. Düşünürəm ki, bu turnir bizim üçün faydalı olacaq. Futbolçu seçimi məşqçilər korpusunun səlahiyyətindədir və ən doğru qərarı da onlar verə bilər. Klubdan fərqli, milli komanda daim yenilənən heyətə malik olur və bu səbəbdən hər zaman kiminsə kənarda qalması müzakirə mövzusu olaraq qalacaq”, - deyə sport24.az-a açıqlamasında deyib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan milli komandası martın 27-də Sent Lüsiya, 30-da isə Syerra - Leone yığması ilə qarşılaşacaq. Hər iki oyun Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək və saat 19:00-da başlayacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rəşad Eyyubov: “Əsas məqsədimiz oyunçuları A milliyə hazırlamaqdır” - VİDEO
14:25
Futbol

Rəşad Eyyubov: “Əsas məqsədimiz oyunçuları A milliyə hazırlamaqdır” - VİDEO

O, taktiki hazırlıqdan da söz açıb
İlqar Qurbanov: “Fənərbağça”da əsas heyətə düşmək şansım yox idi” - VİDEO
13:27
Futbol

İlqar Qurbanov: “Fənərbağça”da əsas heyətə düşmək şansım yox idi” - VİDEO

Veteran futbolçu Türkiyədəki karyerasını xatırlayıb
Əfran İsmayılov: “Milliyə dəvət alan futbolçu məsuliyyəti dərk etməlidir”
12:57
Futbol

Əfran İsmayılov: “Milliyə dəvət alan futbolçu məsuliyyəti dərk etməlidir”

İlk oyun Sent Lüsiya komandası ilə olacaq
Azərbaycan - Sent Lüsiya oyununun hakim təyinatları açıqlanıb
12:20
Futbol

Azərbaycan - Sent Lüsiya oyununun hakim təyinatları açıqlanıb

Dördüncü hakim funksiyasını Koba Revazaşvili yerinə yetirəcək
“Qarabağ”dan növbəti transfer hədəfi: Jali Mouaddib gündəmdə
12:17
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”dan növbəti transfer hədəfi: Jali Mouaddib gündəmdə

O, 2019-cu ildə Fransanın U-19 millisinin formasını geyinib
Arda Gülərin qolu “ən yaxşı” seçildi
11:57
Dünya futbolu

Arda Gülərin qolu “ən yaxşı” seçildi

“Real Madrid” təmsilçisinin 4:1 hesablı qələbəsi ilə bitib

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
25 Mart 02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək