Elmar Baxşıyev: “Kiminsə kənarda qalması müzakirə mövzusu olaraq qalacaq”

“Seçmə mərhələdəki rəqiblərin (Fransa, İslandiya, Ukrayna) bizdən üstün olması nəticələrə birbaşa təsir göstərdi”.
Bunu “Araz-Naxçıvan”ın sabiq baş məşqçisi Elmar Baxşıyev deyib.
Təcrübəli mütəxəssis Azərbaycan yığmasının “FIFA Series - 2026” beynəlxalq turnirindəki şanslarını dəyərləndirib.
“Yığmamız uzun müddətdir qalib gələ bilmir və bu “qara zolaq”dan çıxmaq lazımdır. Bu cür oyunlar nəticədən daha çox oyun sisteminin formalaşdırılması və futbolçular arasında əlaqələrin inkişafı baxımından əhəmiyyətlidir. Yığmanın kifayət qədər yaxşı potensialı var. Düşünürəm ki, bu turnir bizim üçün faydalı olacaq. Futbolçu seçimi məşqçilər korpusunun səlahiyyətindədir və ən doğru qərarı da onlar verə bilər. Klubdan fərqli, milli komanda daim yenilənən heyətə malik olur və bu səbəbdən hər zaman kiminsə kənarda qalması müzakirə mövzusu olaraq qalacaq”, - deyə sport24.az-a açıqlamasında deyib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan milli komandası martın 27-də Sent Lüsiya, 30-da isə Syerra - Leone yığması ilə qarşılaşacaq. Hər iki oyun Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək və saat 19:00-da başlayacaq.