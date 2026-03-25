Azərbaycan - Sent Lüsiya oyunu öncəsi mətbuat konfransının vaxtı dəyişib

“FIFA Series - 2026” beynəlxalq turniri çərçivəsində martın 27-də Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək Azərbaycan - Sent Lüsiya oyunu öncəsi mətbuat konfranslarının vaxtında dəyişiklik edilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yeni cədvələ əsasən, martın 26-da təşkil olunacaq mətbuat konfransları və açıq məşqlər belədir:
Sent Lüsiya milli komandası:
18:15 - Mətbuat konfransı (Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu)
18:30 - İlk 15 dəqiqəsi mətbuat üçün açıq məşq (Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu)
Azərbaycan milli komandası:
18:30 - Mətbuat konfransı (“Dalğa Arena”)
19:00 - İlk 15 dəqiqəsi mətbuat üçün açıq məşq (“Dalğa Arena”)