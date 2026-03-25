25 Mart 2026
Azərbaycan - Sent Lüsiya oyunu öncəsi mətbuat konfransının vaxtı dəyişib

25 Mart 2026 16:21
“FIFA Series - 2026” beynəlxalq turniri çərçivəsində martın 27-də Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək Azərbaycan - Sent Lüsiya oyunu öncəsi mətbuat konfranslarının vaxtında dəyişiklik edilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, yeni cədvələ əsasən, martın 26-da təşkil olunacaq mətbuat konfransları və açıq məşqlər belədir:

Sent Lüsiya milli komandası:

18:15 - Mətbuat konfransı (Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu)
18:30 - İlk 15 dəqiqəsi mətbuat üçün açıq məşq (Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu)

Azərbaycan milli komandası:

18:30 - Mətbuat konfransı (“Dalğa Arena”)
19:00 - İlk 15 dəqiqəsi mətbuat üçün açıq məşq (“Dalğa Arena”)

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Arbeloa “Real Madrid” futbolçularını yeməklə motivasiya edir
16:39
Futbol

Arbeloa “Real Madrid” futbolçularını yeməklə motivasiya edir

Qələbədən sonra baş məşqçi komandaya səhər yeməyi təqdim edir
Ronaldunun oğlu “Real Madrid”in akademiyasında məşq edib
16:29
Futbol

Ronaldunun oğlu “Real Madrid”in akademiyasında məşq edib

Kriştianu Ronaldu Junior Madrid klubuna keçidə yaxındır
Yeni Zelandiya millisindən İranın boykot qərarına münasibət
16:06
Futbol

Yeni Zelandiya millisindən İranın boykot qərarına münasibət

DÇ-2026-nın açılış matçının yeri dəyişdirilə bilər
Maksim Medvedev: “Mən keçdiyim yolu onlar keçə bilməz” - VİDEO
15:56
Futbol

Maksim Medvedev: “Mən keçdiyim yolu onlar keçə bilməz” - VİDEO

O, gənc futbolçularla işləməyin incəlikləridən danışıb
Futbol millimiz beynəlxalq turnirə hazırlığı davam etdirir - FOTO
15:48
Futbol

Futbol millimiz beynəlxalq turnirə hazırlığı davam etdirir - FOTO

İlk oyun Sent Lüsiya komandası ilə olacaq
“Sumqayıt”dan böyükhesablı qələbə: Bənövşə Əsədzadədən doqquz qolluq şou
15:26
Azərbaycan futbolu

“Sumqayıt”dan böyükhesablı qələbə: Bənövşə Əsədzadədən doqquz qolluq şou

Klub rəqibini 18:0 hesabı ilə məğlub edib

Ən çox oxunanlar

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb