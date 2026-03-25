25 Mart 2026
AZ

Yeni Zelandiya millisindən İranın boykot qərarına münasibət

Futbol
Xəbərlər
25 Mart 2026 16:06
64
Yeni Zelandiya futbolçuları 2026-cı il FIFA Dünya Çempionatının açılış matçında İranla ABŞ-dən kənarda oynamağa hazır olduqlarını bildiriblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, İran yığması turnirə vəsiqə qazanan ilk ölkələrdən biri olsa da, onların iştirakı ABŞ-İsrail müharibəsi səbəbindən şübhə altındadır. Təqvimə əsasən, İran millisi hər üç qrup matçını ABŞ-də keçirməlidir. Onların iyunun 15-də Los-Ancelesdə Yeni Zelandiya ilə ilk oyunu planlaşdırılıb. Lakin İran Futbol Federasiyası ABŞ ərazisindəki matçları boykot edəcəyini açıqlayıb.

Yeni Zelandiya yığması Los-Ancelesdəki matçın baş tutacaqmış kimi hazırlaşır, lakin futbolçular zərurət yaranarsa, oyunun ABŞ-dən kənara keçirilməsinə hazır olduqlarını deyiblər.

Niderlandda çıxış edən yarımmüdafiəçi Rayan Tomas “Reuters” agentliyinə bildirib ki, İran Dünya Çempionatında iştirak etmək hüququ qazanıb və onların komandası matçın yaratdığı əlavə diqqətin öhdəsindən gələ bilər:

“Onlar seçmə mərhələni keçdikləri üçün orada olmağa layiqdirlər. Əgər onlarla Meksika və ya Kanadada oynamalıyıqsa, bəli, orada oynayarıq. Bu, mənim üçün o qədər də böyük problem deyil”.

İyunun 11-dən iyulun 19-dək davam edəcək turnir zamanı Yeni Zelandiya millisi Meksika sərhədinə yaxın olan San-Dieqo şəhərində məskunlaşacaq. Meksika Prezidenti Klaudia Şeynbaum ötən həftə ölkəsinin İranın matçlarına ev sahibliyi etməyə açıq olduğunu, lakin məkan dəyişikliyi ilə bağlı son sözün FIFA-ya məxsus olduğunu vurğulayıb.

FIFA İranın oyunlarının yerinin dəyişdirilməsi ehtimalı ilə bağlı şərh verməkdən imtina edib. Lakin qurum İran Futbol Federasiyası ilə əlaqədə olduğunu və komandaların mövcud cədvələ uyğun mübarizə aparmasını gözlədiyini qeyd edib. İran qrup mərhələsində həmçinin Los-Ancelesdə Belçika, Sietlda isə Misir ilə qarşılaşmalıdır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ən çox oxunanlar

