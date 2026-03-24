Valverdeyə bəraət verilir?

İspaniyanın “Real Madrid” komandasının futbolçusu Federiko Valverdeyə göstərilən qırmızı vərəqə ilə bağlı klub rəsmi apellyasiya şikayəti verib. Madrid təmsilçisi hakim hesabatındakı qeydləri alt-üst edəcək video kadrları təqdim etməyə hazırlaşır.
İdman.Biz “TJ COPE” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, təqdim olunan sübutlarda üç mühüm məqam vurğulanıb. Kadrlardan aydın görünür ki, Valverde topa müdaxilə edib, ayağını təhlükəli hündürlüyə qaldırmayıb və epizodda rəqibə qarşı kobudluq və ya zədə riski olmayıb.
Bundan əlavə, klub rəhbərliyi epizodun mərkəzdə baş verdiyini və həmin an ərazidə hücumu dayandıra biləcək daha üç oyunçunun olduğunu əsas gətirərək, bunun real qol imkanının qarşısını kəsmək kimi qiymətləndirilməməsini tələb edir. “Real” əmindir ki, əgər hakimin protokolu ilə video görüntülər arasında uyğunsuzluq aşkar olunsa, apellyasiya təmin ediləcək.