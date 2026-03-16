Mahir Emreli vurduğu qolu intihar etmiş dayısı oğluna həsr edib - FOTO

Azərbaycan millisinin üzvü Mahir Emreli ötən gün II Bundesliqada “Kayzerslautern”nin forması ilə vurduğu qolu 37 yaşında intihar etmiş dayısı oğlu Sabit Ağayevə həsr edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçumuz öz “Instagram” hesabında etdiyi paylaşımda Sabit Ağayevi yad etməyi də unutmayıb.
“Derbi qolu, böyük qələbə, böyük emosiyalar. Bilirəm ki, məni izləyirdin, bu sənin üçün idi, qardaşım, rahat yat, Sabit” - Mahir Emreli yazıb.
Xatırladaq ki, Mahir Emrelinin dayısı oğlu olan 1988-ci il təvəllüdlü Sabit Şəhriyar oğlu Ağayevin meyiti ötən ilin noyabrın ayında yaşadığı ünvanda yarımçıq tikilidən asılı vəziyyətdə ailə üzvüləri tərəfindən aşkarlanmışdı.
“Çelsi”yə iki illik sınaq müddəti ilə şərti transfer qadağası qoyulub
Premyer Liqa klubun akademiyası üçün yeni oyunçularla müqavilə bağlamasını doqquz ay müddətinə qadağan edib
U-17-nin millimizin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti məlum olub
U-17 orada Bolqarıstan, Litva və Maltanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandaları ilə qarşılaşacaq.
Eşli Koul İtaliya klubunun baş məşqçisi olub
Eşli Koul daha çox “Arsenal” və “Çelsi”dəki çıxışları ilə tanınır
Flik "Barselona" ilə müqaviləsini 2028-ci ilə qədər uzadacaq — Sport.es
Alman məşqçi müqavilənin uzadılmasına razılıq verib
Kriştianu Ronaldu Madriddə dəbli geyimi ilə diqqət çəkib - FOTO
Portuqaliyalı ulduzun geyimi kameraların obyektinə tuş gəlib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB
Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq