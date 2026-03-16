16 Mart 2026
16 Mart 2026 04:10
Maykl Kerrikdən tarixi rekord: “Old Trafford”un yeni kralı

İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol komandasının baş məşqçisi Maykl Kerrik İngiltərə Premyer Liqasının 30-cu turunda “Aston Villa” üzərində qazanılan qələbə (3:1) ilə adını klubun şanlı tarixinə yazdırıb. O, “qırmızı şeytanlar”ın sükanı arxasında çıxdığı ilk altı ev oyununun hər birində qalib gələn ilk məşqçi ünvanına sahib çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Kerrikin “Old Trafford”dakı möhtəşəm seriyası hələ 2021/2022 mövsümündə, müvəqqəti baş məşqçi postunda olduğu vaxt “Arsenal” üzərində qazanılan 3:2 hesablı qələbə ilə başlayıb. Bu mövsüm kluba geri dönən mütəxəssis doğma meydanda ardıcıl olaraq “Mançester Siti” (2:0), “Fulhem” (3:2), “Tottenhem” (2:0), “Kristal Palas” (2:1) və nəhayət, “Aston Villa”nı (3:1) məğlub etməyi bacarıb.

Hazırda “Mançester Yunayted” 54 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində qərarlaşaraq Çempionlar Liqasına vəsiqə yolunda mühüm addım atıb.

Qeyd edək ki, Maykl Kerrikin yetirmələri növbəti turda, martın 20-də səfərdə “Bornmut”un qonağı olacaqlar.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yuri Vernidubdan sərt cavab: “Nə qədər istəsələr, provokasiyaya cəlb etsinlər”
03:22
Futbol

Yuri Vernidubdan sərt cavab: “Nə qədər istəsələr, provokasiyaya cəlb etsinlər”

“Neftçi”nin baş məşqçisi həm “Qəbələ” üzərindəki qələbəni, həm də ətrafında yaranan qalmaqalları şərh edib
Viktor Fontdan məğlubiyyət açıqlaması: “Biz məyusuq”
03:06
Futbol

Viktor Fontdan məğlubiyyət açıqlaması: “Biz məyusuq”

Prezident seçkilərində qalib gələn Joan Laporta 2031-ci ilə qədər klubun rəhbəri olacaq
Qavi uzunmüddətli zədədən sonra 10 dəqiqə oynadı
02:48
Futbol

Qavi uzunmüddətli zədədən sonra 10 dəqiqə oynadı

21 yaşlı futbolçu ilk dəfə 2023-cü ilin noyabrında İspaniya millisinin Gürcüstana qarşı oyununda dizindən ağır zədə almışdı
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
Liqa 1: “Renn” evdə “Lill”ə uduzdu - YENİLƏNİB
02:13
Futbol

Liqa 1: “Renn” evdə “Lill”ə uduzdu - YENİLƏNİB

Ev sahibi üstün oyun göstərsə də, qələbə qazana bilməyib
Seriya A: “Milan” Romada büdrədi, “Latsio” minimal hesabla qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:55
Futbol

Seriya A: “Milan” Romada büdrədi, “Latsio” minimal hesabla qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qustav İsaksenin qolu “rossoneri”nin çempionluq yarışındakı mövqeyinə zərbə vurub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub