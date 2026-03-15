Azər Bağırov: “Vaxt keçdikcə başqa “Kəpəz” görəcəyik”

“Kəpəz”in baş məşqçisi Azər Bağırov Misli Premyer Liqasının 24-cü turu çərçivəsində keçirilən “Turan Tovuz”la (1:1) görüşdən sonra mətbuat konfransında fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis ilk növbədə azarkeşlərə dəstəyə görə təşəkkür edib və komandasının oyunundan razı qaldığını bildirib.
“İnanıram ki, futbolçular dəstəyin qarşılığını onlara meydançada verdilər. Yaxşı futbol oynadıq. Texniki tərəfdən bəzi çatışmazlıqlarımız var, amma oyundan-oyuna daha yaxşı olmağa çalışacağıq. Vaxt keçdikcə oyun sarıdan başqa “Kəpəz” görəcəyik”, - deyə Bağırov söyləyib.
Baş məşqçi rəqib futbolçu Jo Batiştanın vurduğu qol zamanı yaranan vəziyyətə də aydınlıq gətirib:
“Səhv daha irəlidən başladı. Top bizdə olarkən itirməyimiz həmin zonanın boş qalmasına və sonda qol buraxmağımıza səbəb oldu. Rauf Hüseynli maksimumu etməyə çalışdı, amma əfsuslar olsun ki, ayağı sürüşdü. Biz əks-hücuma keçmək istəyərkən, rəqib bizi azlıqda tutdu. Futboldur, rəqibin də usta oyunçuları var”.
Komandasının son vaxtlar sərgilədiyi performansa toxunan baş məşqçi qeyri-stabillik iddiaları ilə razılaşmayıb:
“Son matçlarda “Kəpəz” daha istəkli oynayır. “Sumqayıt”, “Zirə” və bu gün “Turan Tovuz”a qarşı oyunlarımız buna sübutdur. Qeyri-stabil olduğumuzu deməzdim, son 4-5 oyundur ki, stabilik. Meydançada əsl futbol oynayırıq. Futbolçularıma təşəkkür edirəm ki, dediklərimi meydançada həyata keçirdilər”.