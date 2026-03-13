Norveçdə qeyri-adi hədiyyə: Matçın ən yaxşısına iki qutu xiyar verildi - FOTO

Norveçin “Brüne” futbol klubunda növbəti dəfə maraqlı hadisə yaşanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, ölkə kuboku çərçivəsində keçirilən görüşdə komandanın üzvü Kristian Holand matçın ən yaxşı oyunçusu seçildiyi üçün hədiyyə ilə mükafatlandırılıb. Ona iki böyük qutu nəhəng xiyar təqdim olunub.
Norveç təmsilçisi bu cür qeyri-adi mükafatlarla artıq dünyada məşhurlaşıb. Klubun mükafat fondu olduqca rəngarəngdir. Ötən mövsüm matçın ən dəyərli oyunçularına canlı quzu, yüz ədəd yumurta, 500 kq yerkökü, bir səbət turp və hətta bir bağlam odun da hədiyyə edilib. Klubun bu yanaşması sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub.