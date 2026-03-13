13 Mart 2026
AZ

“Çelsi” kapitanı ilə müqaviləni uzatdı

Futbol
Xəbərlər
13 Mart 2026 16:25
40
“Çelsi” rəsmi resurslarında komandanın müdafiəçisi və kapitanı Riz Ceymslə bağlı açıqlama yayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bəyanatda futbolçunun London klubu ilə 2032-ci ilə qədər qüvvədə olacaq yeni əmək müqaviləsi imzaladığı bildirilib. Onun əvvəlki sözləşməsi 2028-ci ilin ortalarınadək nəzərdə tutulmuşdu.

Cari mövsümdə İngiltərə çempionatında sağ cinah müdafiəçisi 26 oyunda iştirak edib, iki qol vurub və beş məhsuldar ötürmə verib. Çempionlar Liqasında isə 26 yaşlı futbolçu səkkiz qarşılaşmada iki qol ötürməsi ilə yadda qalıb.

Qeyd edək ki, Ceyms “Çelsi”nin yetirməsidir. Onun transfer dəyəri “Transfermarket” portalının məlumatına görə 60 milyon avro qiymətləndirilir.

İdman.Biz
