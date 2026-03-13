Robertsona maraq artıb: “Tottenhem” və Çempionşip komandası izləyir

İngiltərənin “Liverpul” futbol komandasının təcrübəli sol cinah müdafiəçisi Endryu Robertsonun gələcəyi ilə bağlı transfer şayiələri yeni mərhələyə qədəm qoyub.
İdman.Biz "Football Insider"ə istinadən xəbər verir ki, “Tottenhem” klubu 2026-cı ilin yayında müqaviləsi başa çatacaq 31 yaşlı şotlandiyalı futbolçunu heyətinə qatmaq planlarını hələ də saxlayır.
London təmsilçisi yanvar ayında Robertson üçün beş milyon funt-sterlinqlik (11 milyon 424 min AZN) təklif etsə də, “Liverpul” müdafiə xəttindəki zədələr səbəbindən bu keçidə icazə verməmişdi. Lakin Robertsonun əsas heyətdəki yerini itirməsi və hazırda Milos Kerkezin kölgəsində qalması onun yayda komandadan ayrılma ehtimalını artırıb.
Maraqlıdır ki, Robertsonun adı təkcə “Tottenhem”lə deyil, həm də sürpriz şəkildə Çempionşip təmsilçisi “Vreksham”la hallanır. Məlumata görə, əgər “Vreksham” Premyer Liqaya yüksələ bilsə, ulduz müdafiəçini transfer etmək üçün rəsmi müraciət edəcək. Robertson özü isə son müsahibəsində “Liverpul”a sadiq olduğunu bildirsə də, gələcəyi ilə bağlı qərarı klub rəhbərliyi ilə müzakirə edəcəyini vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Robertson “Liverpul”un heyətində həm Çempionlar Liqası, həm də Premyer Liqa çempionluğu yaşamış nadir oyunçulardan biridir. Hazırda onun bazar dəyəri təxminən 30 milyon avro (60 milyon AZN) qiymətləndirilir.