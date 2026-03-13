13 Mart 2026
AZ

“Atletik” Niko Vilyamsla vidalaşmağa hazırlaşır: Qiymət aşağı salınır

Futbol
Xəbərlər
13 Mart 2026 17:05
83
“Atletik” Niko Vilyamsla vidalaşmağa hazırlaşır: Qiymət aşağı salınır

İspaniyanın “Atletik” futbol klubu yay transfer pəncərəsində komandanın ən bahalı oyunçularından biri olan Niko Vilyamsı satmağı planlaşdırır. Buna səbəb futbolçunun cari mövsümdəki oyununun rəhbərliyi və məşqçilər heyətini qane etməməsidir.

İdman.Biz “El Nacional” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Bilbao klubu artıq vinger üçün gələn təklifləri dəyərləndirməyə hazırdır.

Maraqlı məqam budur ki, “Atletik” oyunçunun müqaviləsində qeyd olunan 95 milyon avro (190 milyon AZN) məbləğində sərbəstqalma məbləğindən daha aşağı təklifləri də qəbul etmək niyyətindədir.

Vilyamsın transferi ilə bir neçə Avropa nəhəngi, xüsusilə də “Barselona” və Premyer Liqa klubları yaxından maraqlanır. Futbolçunun performansındakı eniş və klubun qiyməti aşağı salmaq qərarı bu transferin yayda reallaşma ehtimalını xeyli artırıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Semenyo Premyer Liqada ayın oyunçusu seçilib
18:24
Dünya futbolu

“Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Semenyo Premyer Liqada ayın oyunçusu seçilib

Fevral ayında 26 yaşlı Antuan Semenyo Premyer Liqada beş oyun keçirib
Robertsona maraq artıb: “Tottenhem” və Çempionşip komandası izləyir
17:17
Futbol

Robertsona maraq artıb: “Tottenhem” və Çempionşip komandası izləyir

“Liverpul”un əfsanəsi karyerasını London klubunda və ya sürpriz şəkildə “Vreksham”da davam etdirə bilər
“Barselona”nın sabiq prezidenti Enrik Reyna vəfat edib
16:53
Futbol

“Barselona”nın sabiq prezidenti Enrik Reyna vəfat edib

Kataloniya klubunun 37-ci rəhbəri 85 yaşında dünyasını dəyişib
Norveçdə qeyri-adi hədiyyə: Matçın ən yaxşısına iki qutu xiyar verildi - FOTO
16:35
Futbol

Norveçdə qeyri-adi hədiyyə: Matçın ən yaxşısına iki qutu xiyar verildi - FOTO

“Brüne” klubu futbolçularını qida məhsulları və odunla mükafatlandırmaq ənənəsini davam etdirir
Ordu İdman Klubunda gənc futbolçulara sosial və ekoloji maarifləndirmə təlimi keçirilib - FOTO
16:29
Futbol

Ordu İdman Klubunda gənc futbolçulara sosial və ekoloji maarifləndirmə təlimi keçirilib - FOTO

U-10, U-13 və U-14 Komandaları Maarifləndirilir
“Çelsi” kapitanı ilə müqaviləni uzatdı
16:25
Futbol

“Çelsi” kapitanı ilə müqaviləni uzatdı

Riz Ceyms London klubu ilə 2032-ci ilə qədər yeni sözləşmə imzalayıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib