Arbeloa “Marmot günü” zarafatına görə pərt olub

İspaniyanın “Real” komandasının baş məşqçisi Alvaro Arbeloa Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Mançester Siti” üzərində qazanılan inamlı qələbədən (3:0) sonra futbolçuları ilə bağlı maraqlı faktı açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis oyunçularına 1993-cü ildə çəkilmiş məşhur “Marmot günü” (Groundhog Day) filmi barədə danışsa da, heç kimin bu ekran işindən xəbəri olmayıb və o, bu vəziyyəti gülüşlə qarşılayıb.
“Onlardan bu filmi izləyib-izləmədiklərini soruşdum, amma heç kim bilmirdi. Bu, o deməkdir ki, mən artıq çox qocalmışam. Asensio (komandanın gənc oyunçusu Raul Asensio - red.) mənə dedi ki, həmin film o doğulmamışdan 10 il əvvəl çəkilib. Mən sadəcə onların öz güclərinə inanmasını və yaxşı bir komanda olmalarını istəyirəm”, - deyə baş məşqçi söyləyib.
Məşqçi bildirib ki, “Xetafe”yə məğlubiyyətdən sonra komanda daxilində ciddi söhbətlər olub və futbolçular meydanda nə etmək istədiklərini dəqiq bilməlidirlər. “Mançester Siti” ilə oyunun dönüş nöqtəsi olacağına ümid edən Arbeloa qarşıdakı “Elçe” matçına da toxunub:
“İndi istirahət vaxtıdır. Ümid edirəm ki, şənbə günü “Elçe”yə qarşı da eyni əzmkarlıqla meydana çıxacağıq. Rəqib bütün gücünü qoyacaq, bizim isə planımız və kollektiv düşüncəmiz olmalıdır”.
Qeyd edək ki, Arbeloanın “Groundhog Day” filminə istinad etməsinin səbəbi onun mövzusudur. Filmdə baş qəhrəman hər sabah eyni günə (2 fevral - Marmot günü) oyanır və eyni hadisələri təkrar-təkrar yaşamaq məcburiyyətində qalır. Arbeloa da ehtimal ki, komandanın eyni səhvləri təkrar etməsinə və ya müəyyən bir dövrədən çıxa bilməməsinə işarə edərək bu misalı çəkib.
Lakin gənc futbolçuların bu klassik komediya-fantastika filmindən xəbərsiz olması Arbeloanı həm təəccübləndirib, həm də özünü “yaşlı” hiss etməsinə səbəb olub.