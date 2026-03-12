12 Mart 2026
Arne Slota tam dəstək: “Liverpul”da istefa gündəmdə deyil

12 Mart 2026 17:08
Arne Slota tam dəstək: “Liverpul”da istefa gündəmdə deyil

Son vaxtlar uğursuz nəticələrə baxmayaraq, “Liverpul” futbol klubunun rəhbərliyi baş məşqçi Arne Slotun gələcəyi ilə bağlı qəti qərarını verib. Klubun niderlandlı mütəxəssislə yolları ayırmaq niyyəti yoxdur.

İdman.Biz xəbər verir ki, “mersisaydlılar”ın rəhbərliyi hazırda gündəmdə Slotdan daha yaxşı bir variantın olmadığına inanır. Bu səbəbdən də baş məşqçinin istefası klubun planlarında ümumiyyətlə yer almır.

Mənbələrin məlumatına görə, rəhbərlik hələ də Arne Slota tam etibar edir və onun komandanı yenidən yüksəlişə keçirəcəyinə şübhə etmir.

