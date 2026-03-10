Şimalda tarixi gecə: “Nyukasl” “Barselona”ya qarşı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu axşam “Nyukasl” öz tarixində ilk dəfə UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində meydana çıxacaq. Rəqib isə Avropa futbolunun nəhəngi, turnirin favoritlərindən sayılan “Barselona”dır. “Qarabağ”ı pley-off mərhələsində ümumi hesabda 9:3 hesabı ilə keçən ingilislər, indi daha çətin sınaq qarşısındadırlar.
İdman.Biz martın 10-da keçiriləcək bu möhtəşəm oyunun maraqlı detallarını və komandaların son durumunu təqdim edir.
“Nyukasl” - “Barselona” dueli sadəcə bir futbol matçı deyil, həm də iki fərqli futbol fəlsəfəsinin toqquşmasıdır. Bir tərəfdə son illərin ən sürətli böyüyən layihəsi, digər tərəfdə isə öz DNA-sını yenidən bərpa etməyə çalışan dünya nəhəngidir.
“Nyukasl” öz meydanında rəqibə nəfəs almağa imkan verməyən “qəddar” pressinq tətbiq edən komandadır. Buna görə də düşünmək olar ki, onlar müdafiə xəttini çox öndə quraraq, “Barselona”nın yarımmüdafiəçilərinin üzərində fiziki təzyiq yaradacaqlar. Haunun əsas hədəfi topu rəqibdən mərkəz xəttində qoparıb, dərhal Vissa və ya Qordonla sürətli hücuma keçməkdir.
Klassik “Barselona”dan fərqli olaraq, Hansi Flik isə topu boş-boşuna gəzdirməyi sevmir. O, topu qazanan kimi ən qısa yolla rəqib qapısına getməyi tələb edir. Bu oyunda “Barselona”nın əsas silahı “Nyukasl”ın müdafiə arxasında buraxdığı boşluqlar olacaq. Lamin Yamalın fərdi bacarığı bu boşluqları cəzalandırmaq üçün kifayətdir.
Hər iki komandada zədələr var
Eddi Haunun komandası ciddi itkilərlə üzləşib. Bruno Gimarayeş, Fabian Şer, Emil Kraft və Lyuis Mayli zədə səbəbindən bu axşam komandalarına kömək edə bilməyəcəklər. Lakin Sandro Tonali və Nik Voltemadenin geri dönüşü azarkeşləri sevindirir. Bu mövsüm turnirdə 10 qol vuran Entoni Qordonun start heyətində yer alacağı gözlənilir.
Kataloniyalıların da itkiləri az deyil. Frenki de Yonq, Jul Kunde və Alexandro Balde heyətdən kənardadırlar. Qavinin diz zədəsindən sonra bərpa prosesi davam edir. Hücum xəttində isə əsas diqqətlər Robert Levandovski və Rafinyanın üzərində olacaq.
Açar oyunçuların mübarizəsi
Oyunun ürəyi Tonali - Pedri dueli ilə döyünəcək. Tonalinin sərtliyi və oyunu qurma qabiliyyəti, Pedrinin zərif ötürmələri və boşluq tapmaq istedadı ilə qarşı-qarşıya gələcək. Kim mərkəzə nəzarət etsə, tempi o diktə edəcək.
Gənc müdafiəçi Kubarsi üçün Qordonun sürəti və çevikliyi böyük sınaq olacaq. Qordonun cərimə meydançası daxilindəki hərəkətliliyi “Barselona” müdafiəsini sarsıda bilər.
Rafinya faktoru da unudulmamalıdır. Qrup mərhələsindəki performansından sonra Rafinya “Nyukasl” müdafiəsi üçün “bir nömrəli təhlükə”dir. Onun sol cinahdan mərkəzə qaçışları rəqib qapıçı üçün çətin anlar yaşadacaq. Baxmayaraq ki, “Atletik”lə oyunda Rafinya heç nə ilə yadda qalmamışdı.
Zəif nöqtələr: Hardan zərbə dəyə bilər?
“Nyukasl” heyətdəki bəzi oyunçuların pley-off təcrübəsinin az olması gərgin anlarda səhvlərə yol aça bilər. Xüsusən də oyunun son 15 dəqiqəsində konsentrasiyanın düşməsi “Barselona” kimi rəqib üçün hədiyyədir.
“Barselona”da isə çatışmazlıq standart vəziyyətlərdir - künc zərbələri, cərimə zərbələri. “Nyukasl” hava toplarında və fiziki mübarizədə daha üstündür. Botman kimi hündürboylu müdafiəçilər standart vəziyyətlərdə “Barselona” üçün ciddi təhlükədir.
Böyük ehtimalla, biz ilk 15-20 dəqiqədə “Nyukasl”ın üstün tempini görəcəyik. Azarkeş dəstəyi ilə onlar rəqibi sarsıtmağa çalışacaqlar. Əgər kataloniyalılar bu fırtınaya tab gətirib topa nəzarəti ələ ala bilsələr, oyunun gedişatını öz xeyirlərinə dəyişəcəklər.
Maraqlı faktlar və statistika
Lamin Yamal üçün bu oyun statistika cəhətdən tarixi əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, gənc ulduz bu axşam meydana çıxsa, Çempionlar Liqasında 30 oyuna çatan ən gənc futbolçu kimi tarixə düşəcək.
“Nyukasl” isə Çempionlar Liqasında son beş oyundur məğlub olmur və bu, klub üçün rekord göstəricidir.
“Barselona”nın ingilis fobiyası yoxdur. Kataloniyalılar İngiltərə təmsilçiləri ilə keçirdikləri son 12 pley-off qarşılaşmasının 10-da qalib gəliblər.