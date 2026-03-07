7 Mart 2026
AZ

İtaliya A Seriyası: Milan derbisi “İnter”i 21-ci çempionluğa yaxınlaşdıra bilər – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol
Xəbərlər
7 Mart 2026 16:00
42
İtaliya A Seriyası: Milan derbisi “İnter”i 21-ci çempionluğa yaxınlaşdıra bilər – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol üzrə İtaliya çempionatı - A Seriyasında 28-ci turun oyunları keçirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, turun ilk matçında “Napoli” öz meydanında “Torino”nu çətinliklə 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

Turnir cədvəlinin zirvəsində vəziyyət gərgin olaraq qalır: 27 oyundan sonra 67 xalla “İnter” liderdir. Onu 57 xalla “Milan” izləyir. “Napoli” isə 28 oyundan sonra 56 xalla üçüncü pilləyə yüksəlib. Daha sonra “Roma” (51), “Komo” 1907 (48) və “Yuventus” (47) qərarlaşıb.

“Milan” – “İnter” (8 mart)

Turun mərkəzi oyunu “San-Siro” stadionunda keçiriləcək və bu, tarixdə 246-cı rəsmi Milan derbisi olacaq. Bütün turnirlər üzrə şəxsi görüşlərin balansı hələlik “İnter”in xeyrinədir: 91 qələbə. “Milan”ın aktivində 83 qələbə var, 71 oyun isə heç-heçə başa çatıb.

Ötən turda hər iki komanda üç xal qazanıb. “Milan” səfərdə “Kremoneze” üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanıb. “İnter” isə öz meydanında “Cenoa”ya 2:0 hesabı ilə məğlub edib. Qeyd edək ki, Kristian Kivunun komandası üçün bu qələbə çempionatda ardıcıl səkkizinci uğur olub.

“Milan” üçün həftə bir qədər ziddiyyətli keçib. Massimiliano Alleqrinin komandası “Parma”ya məğlubiyyətdən sonra “Kremoneze” ilə oyunda qalib gələrək özünə gəlib. Lakin derbi ərəfəsində “rossoneri”nin heyətində ciddi itkilər var. Müdafiəçi Matteo Qabbia yırtıq səbəbindən əməliyyat olunub və təxminən bir ay meydanlardan uzaq qalacaq. Yarımmüdafiəçi Ruben Loftus-Çek isə çənə əməliyyatından sonra səkkiz həftəyə qədər oynaya bilməyəcək. Bununla belə, meydan sahiblərinin mühüm psixoloji üstünlüyü var: “Milan” son altı derbidə “İnter”ə uduzmayıb və bu oyunların dördündə qalib gəlib.

“İnter” də turun əsas matçı öncəsi gərgin qrafiklə üzləşib. “Cenoa” üzərində qələbədən sonra lider Coppa Italia yarımfinalının ilk oyununda “Komо” ilə 0:0 hesablı heç-heçə edib. Bundan az əvvəl isə komanda UEFA Çempionlar Liqasında “Bodo Qlimt” iki məğlubiyyətdən sonra mübarizəni dayandırıb.

Əlavə problem isə Lautaro Martinezin yoxluğudur. “Neradzurri”nin kapitanı zədədən sonra bərpa olunur və hücum xəttində onun əvəzinə Franmesko Pio Espositonun meydana çıxacağı gözlənilir.

Turnir baxımından qarşılaşmanın əhəmiyyəti son dərəcə böyükdür. “İnter” qalib gələrsə, mövsümün sonuna 10 tur qalmış “Milan”la xal fərqini 13-ə çatdıra və komandanı 21-ci İtaliya çempionluğuna daha da yaxınlaşdıra bilər. Əksinə, meydan sahiblərinin qələbəsi çempionluq uğrunda mübarizəni yenidən kəskinləşdirəcək və “rossoneri”yə titul şansını qorumağa imkan verəcək.

A Seriyasının 28-ci turunun digər oyunları

6 mart

“Napoli” – “Torino” 2:1

7 mart

“Cagliari” – “Como”

“Atalanta” – “Udinese”

“Juventus” – “Pisa”

8 mart

“Lecce” – “Cremonese”

“Bologna” – “Verona”

“Fiorentina” – “Parma”

“Genoa” – “Roma”

9 mart

“Lazio” – “Sassuolo”

28-ci turun ilk oyunundan sonra turnir cədvəli

“Inter” – 67

“Milan” – 57

“Napoli” – 56

“Roma” – 51

“Como” – 48

“Juventus” – 47

“Atalanta” – 45

“Bologna” – 39

“Sassuolo” – 38

“Udinese” – 35

“Lazio” – 34

“Parma” – 33

“Cagliari” – 30

“Torino” – 30

“Genoa” – 27

“Fiorentina” – 24

“Cremonese” – 24

“Lecce” – 24

“Pisa” – 15

“Verona” – 15

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
“Arsenal” tarixə düşdü
16:20
Futbol

“Arsenal” tarixə düşdü

London klubu rəsmi oyuna start heyətində iki 16 yaşlı futbolçu ilə çıxdı
“Kəpəz”in qapıçısı Yusif İmanov yığmaya çağırılacağına inanır - MÜSAHİBƏ
15:37
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in qapıçısı Yusif İmanov yığmaya çağırılacağına inanır - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, üzərimdə işləyirəm
Yuri Vernidubun ailəsi Bakıya köçdü
15:17
Azərbaycan futbolu

Yuri Vernidubun ailəsi Bakıya köçdü

“Neftçi” rəhbərliyi baş məşqçinin müraciətinə operativ reaksiya verib
Gülağa Cabarov: “Oğlumu FIFA referiliyindən Barış Şimşek uzaqlaşdırdı” - MÜSAHİBƏ + FOTO
14:47
Azərbaycan futbolu

Gülağa Cabarov: “Oğlumu FIFA referiliyindən Barış Şimşek uzaqlaşdırdı” - MÜSAHİBƏ + FOTO

O bildirib ki, bu qərarı yaxşı qəbul etmədim
La Liqa: “Barselona” səfərdə “Atletik”lə üz-üzə, Madriddə Kral Kuboku finalının məşqi – İCMAL İdman.Biz + VİDEO
14:26
Futbol

La Liqa: “Barselona” səfərdə “Atletik”lə üz-üzə, Madriddə Kral Kuboku finalının məşqi – İCMAL İdman.Biz + VİDEO

27-ci turun ilk oyununda "Real Madrid" çətin qələbə qazandı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq