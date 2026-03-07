7 Mart 2026
AZ

“Arsenal” tarixə düşdü

Futbol
Xəbərlər
7 Mart 2026 16:20
60
“Arsenal” tarixə düşdü

“Arsenal” futbol klubu İngiltərə Kubokunun 1/8 final mərhələsində səfərdə “Mansfild Taun”la qarşılaşarkən tarixi göstəriciyə imza atıb.

İdman.Biz “Opta” portalına istinadən xəbər verir ki, “Topçular”ın start heyətində eyni anda iki 16 yaşlı futbolçu – Marli Salmon və Maks Douman yer alıb. Bu fakt klubun tarixində və İngiltərə futbolunda nadir hadisə kimi diqqət çəkib.

Beləliklə, “Arsenal” Premyer Liqa tarixində rəsmi turnir oyununda start heyətində iki 16 yaşlı futbolçuya yer verən ilk komanda olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
İtaliya A Seriyası: Milan derbisi “İnter”i 21-ci çempionluğa yaxınlaşdıra bilər – İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:00
Futbol

İtaliya A Seriyası: Milan derbisi “İnter”i 21-ci çempionluğa yaxınlaşdıra bilər – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Çempionatın lideri “San-Siro”da Lautaro olmadan oynayacaq, “Milan” isə skudetto uğrunda mübarizədə qalmağa çalışır
“Kəpəz”in qapıçısı Yusif İmanov yığmaya çağırılacağına inanır - MÜSAHİBƏ
15:37
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in qapıçısı Yusif İmanov yığmaya çağırılacağına inanır - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, üzərimdə işləyirəm
Yuri Vernidubun ailəsi Bakıya köçdü
15:17
Azərbaycan futbolu

Yuri Vernidubun ailəsi Bakıya köçdü

“Neftçi” rəhbərliyi baş məşqçinin müraciətinə operativ reaksiya verib
Gülağa Cabarov: “Oğlumu FIFA referiliyindən Barış Şimşek uzaqlaşdırdı” - MÜSAHİBƏ + FOTO
14:47
Azərbaycan futbolu

Gülağa Cabarov: “Oğlumu FIFA referiliyindən Barış Şimşek uzaqlaşdırdı” - MÜSAHİBƏ + FOTO

O bildirib ki, bu qərarı yaxşı qəbul etmədim
La Liqa: “Barselona” səfərdə “Atletik”lə üz-üzə, Madriddə Kral Kuboku finalının məşqi – İCMAL İdman.Biz + VİDEO
14:26
Futbol

La Liqa: “Barselona” səfərdə “Atletik”lə üz-üzə, Madriddə Kral Kuboku finalının məşqi – İCMAL İdman.Biz + VİDEO

27-ci turun ilk oyununda "Real Madrid" çətin qələbə qazandı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq