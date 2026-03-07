“Arsenal” tarixə düşdü

“Arsenal” futbol klubu İngiltərə Kubokunun 1/8 final mərhələsində səfərdə “Mansfild Taun”la qarşılaşarkən tarixi göstəriciyə imza atıb.
İdman.Biz “Opta” portalına istinadən xəbər verir ki, “Topçular”ın start heyətində eyni anda iki 16 yaşlı futbolçu – Marli Salmon və Maks Douman yer alıb. Bu fakt klubun tarixində və İngiltərə futbolunda nadir hadisə kimi diqqət çəkib.
Beləliklə, “Arsenal” Premyer Liqa tarixində rəsmi turnir oyununda start heyətində iki 16 yaşlı futbolçuya yer verən ilk komanda olub.