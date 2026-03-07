La Liqa: “Barselona” səfərdə “Atletik”lə üz-üzə, Madriddə Kral Kuboku finalının məşqi – İCMAL İdman.Biz

İspaniya futbol çempionatı - La Liqada 27-ci turun oyunları keçirilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, tur artıq dünən start götürüb: "Real Madrid" səfərdə "Selta Viqa"nı 2:1 hesabı ilə məğlub edib. Paytaxt təmsilçisinin 27 oyundan sonra 63 xalı var. Buna baxmayaraq, 26 matçdan sonra 64 xalla turnir cədvəlinə hələ də "Barcelona" başçılıq edir. Üçüncü pillədə "Atletiko" (Madrid) qərarlaşıb. Eyni xal "Villarreal"ında aktivindədir. Beləliklə, zirvə və avrokuboklara vəsiqə uğrunda mübarizə kifayət qədər gərgin olaraq qalır.
“Atletik” – “Barselona” (7 mart)
Turun əsas oyunlarından biri "Atetik"(Bilbao) 35 xalla doqquzuncu pillədə qərarlaşdığı və "Barselona"nı qəbul edəcəyi Bilbaoda baş tutacaq.
Ernesto Valverdenin komandası üçün bu görüş kubokdakı uğursuzluğa tez reaksiya vermək imkanıdır. Basklar həftəiçi "Real Soseydad"a uduzaraq Kral Kuboku ilə vidalaşıblar. Lakin çempionatda onlar bu oyuna məğlubiyyətsiz beş oyunluq seriya ilə gəlirlər.
Kataloniyalıların isə son günləri də kifayət qədər mürəkkəb keçib. Hansi Flickin rəhbərlik etdiyi komanda çərşənbə axşamı Kral Kubokunun yarımfinalının cavab görüşündə Atletico Madrid üzərində 3:0 hesablı qələbə qazanıb. Lakin ilk oyunda 0:4 hesablı məğlubiyyət səbəbindən bu nəticə finala yüksəlmək üçün kifayət etməyib.
Flick eyni zamanda heyətlə bağlı itkiləri də təsdiqləyib: Jules Kounde və Alejandro Balde “Atletik”ə qarşı oynamayacaq. Bununla belə, Robert Levandovski yenidən heyətə qayıdıb. Məşqçi xüsusilə vurğulayıb ki, “Atletik” öz meydanında səfər oyunlarından tam fərqli görünür. Buna görə də çempionatın liderini "San Mames Stadium"da həqiqətən çətin axşam gözləyir.
Oyunun ətrafında maraqlı detal da var: “Atletik” bildirib ki, matç günü stadion bənövşəyi rənglə işıqlandırılacaq və 8 Mart münasibətilə arenada tematik mozaika hazırlanacaq.
“Atletiko Madrid” – “Real Sosedad” (7 mart)
Madriddə isə daha az maraqlı olmayan qarşılaşma keçiriləcək. Turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində qərarlaşan “Atletiko” (51) səkkizinci yerdə olan "Real Soseydad"ı (35) qəbul edəcək. Bu oyun artıq indidən Kral Kuboku finalının baş məşqi kimi qiymətləndirilir.
“Atletiko” həftəiçi cavab matçında “Barselona”ya 0:3 hesabı ilə uduzsa da, iki oyunun nəticəsinə görə (4:3) finala yüksəlib. “Real Sosedad” isə öz meydanında “Atletik”i 1:0 hesabı ilə məğlub edərək ümumi hesabda 2:0 nəticə ilə finala vəsiqə qazanıb.
Əlavə maraqlı məqam da var: bu komandalar arasında final görüşü 18 aprel tarixində Sevilyada keçiriləcək. Buna görə də 27-ci turdakı qarşılaşma rəqiblərə bir-birini döyüş şəraitində daha yaxından öyrənmək imkanı verəcək.
Ötən turda “Atletiko” "Real Oviedo"nu 1:0 hesabı ilə məğlub edib. “Real Sosedad” isə eyni hesabla səfərdə "Malyorka" üzərində qələbə qazanıb.
Digər maraqlı detal isə ondan ibarətdir ki, məhz “Atletiko” ilə 4 yanvar tarixində keçirilən oyun Pelleqrino Materazzo üçün “Real Sosedad”ın baş məşqçisi kimi debüt olub və həmin görüş 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb. Buna görə də bu qarşılaşma qonaq komandanın məşqçilər korpusu üçün həm də şəxsi məna daşıyır.
La Liqanın 27-ci turunun digər oyunları
6 mart
“Selta” – “Real” 1:2
7 mart
“Osasuna” – “Malyorka”
“Levante” – “Jirona”
“Atletiko Madrid” – “Real Sosedad”
“Atletik”(Bilbao) – “Barselona”
8 mart
“Vilyarreal” – “Elçe”
“Xetafe” – “Betis”
“Sevilya” – “Rayo Valyekano”
“Valensiya” – “Alaves”
9 mart
“Espanyol” – “Real Oviedo”
27-ci turun ilk oyunundan sonra La Liqanın turnir cədvəli
“Barselona” – 64
“Real Madrid” – 63
“Atletiko Madrid” – 51
“Vilyarreal” – 51
“Betis” – 43
“Selta” – 40
“Espanyol” – 36
“Real Sosedad” – 35
“Atletik” – 35
“Osasuna” – 33
“Xetafe” – 32
“Rayo Valyekano” – 30
“Sevilya” – 30
“Jirona” – 30
“Valensiya” – 29
“Alaves” – 27
“Elçe” – 26
“Malyorka” – 24
“Levante” – 21
“Real Oviedo” – 17