7 Mart 2026
Yuri Vernidubun ailəsi Bakıya köçdü

Azərbaycan futbolu
7 Mart 2026 15:17
“Neftçi”nin baş məşqçi Yuri Vernidubun müraciətini nəzərə alan klub rəhbərliyi onun həyat yoldaşının Ukraynadan Azərbaycana gəlməsinə dəstək göstərib.

İdman.Biz sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, 59 yaşlı mütəxəssisin xanımı artıq Bakıdadır.

“Ağ-qaralar” cütlük üçün ev də kirayələyib və onlar artıq “Ağ şəhər”də yaşayırlar.

Y.Vernidub ötən ilin əvvəlindən ölkəmizdə fəaliyyət göstərir. “Şerif”in sabiq baş məşqçisi ilə bakılılar 1,5 illik (6 aylıq ilkin + 1 illik əlavə) müqavilə imzalayıb. Razılaşmaya əsasən, o, komandanı avrokuboklara daşımaq öhdəliyi götürüb. İş qənətbəxş sayılarsa, kontraktın ikinci hissəsi qüvvəyə minəcək.

