6 Mart 2026
6 Mart 2026 16:16
“Qarabağ”ın 15 yaşlı futbolçusu Fransa klubuna gedir - VİDEO

Son dövrlər “Qarabağ”ın 15 yaşlı futbolçusu Əli Bəşirov öz oyunu ilə diqqət çəkir.

İdman.Biz qol.az-a istinadən xəbər verir ki, o, yaşının az olmasına baxmayaraq, bu qış hətta Qurban Qurbanov tərəfindən əsas komandanın Türkiyənin Antalya şəhərindəki toplanışına cəlb olunub.

Yəni hücumameyilli yarımmüdafiəçi öz potensialı ilə baş məşqçi Qurban Qurbanovun da diqqətini çəkib.

Ə.Bəşirov həm də Azərbaycanın U-18 milli komandasının üzvüdür və bu yaxınlarda Belarusda keçirilən Beynəlxalq İnkişaf Turnirində iştirak edib, gözəl qol vurması ilə fərqlənib.

Ə.Bəşirovun oyunu artıq bəzi xarici klubların da diqqətini cəlb edib. İstedadlı futbolçu Fransanın “Strasbur” klubunun maraq dairəsinə düşüb. Ə.Bəşirov hətta artıq Liqa-1 təmsilçisinin baxışına da dəvət edilib. Bəşirov may ayında Fransaya yola düşəcək və “Strasbur”un düşərgəsində 10-15 günlük baxışda olacaq. Onun gənclərdən ibarət komandada hazırlıq keçəcəyi bildirilir. Bəşirov baxış zamanı da özünü doğrultsa, yeni mövsümdə karyerasını Fransada davam etdirəcək.

İdman.Biz
