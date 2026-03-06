6 Mart 2026
AZ

AFFA “Qarabağ” – “Sabah” oyunu ilə bağlı yenidən araşdırma aparacaq - VİDEO

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
6 Mart 2026 22:14
161
AFFA “Qarabağ” – “Sabah” oyunu ilə bağlı yenidən araşdırma aparacaq

AFFA İntizam Komitəsi Misli Premyer Liqasının 22-ci turu çərçivəsində keçirilən “Qarabağ” – “Sabah” matçında baş verən kütləvi davanın hüquqi müstəvidə yenidən araşdırılacağını bəyan edib.

AFFA-nın mətbuat xidmətinindən Qafqazinfo-ya verilən açıqlamada sözügedən qarşılaşmanın 84-cü dəqiqəsində yaşanan insidentlə bağlı ilkin mərhələdə cəza kəsilməməsinin səbəblərinə aydınlıq gətirilib:

“Qarabağ” – “Sabah” oyununun 84-cü dəqiqəsində baş vermiş epizodla bağlı qeyd etmək lazımdır ki, oyun zamanı nə hakimlər briqadası, nə də AFFA nümayəndəsi münaqişənin hansı səbəbdən yarandığını birbaşa müşahidə etməyib. Bu səbəbdən də rəsmi oyun protokolunda yalnız münaqişə faktının baş verməsi qeyd olunmuş, hadisənin mahiyyəti barədə əlavə hüquqi qiymətləndirmə aparılması üçün zəruri məlumatlar protokolda əksini tapmayıb.

Eyni zamanda, matçın rəsmi yayım görüntülərində də sözügedən epizod tam və aydın şəkildə qeydə alınmamışdır ki, bu da ilkin mərhələdə hadisənin bütün halları üzrə obyektiv qiymətləndirmə aparılmasını məhdudlaşdırıb.

Lakin AFFA İntizam Komitəsinin qərarları ictimaiyyətə açıqlanandan təxminən 10 dəqiqə sonra həmin epizodu əks etdirən əlavə texniki video görüntülər mediada və ictimai platformalarda yayılıb. Məsələnin obyektiv araşdırılması və faktiki halların tam müəyyən olunması məqsədilə AFFA İntizam Komitəsi həmin görüntüləri də nəzərə almaqla əlavə hüquqi qiymətləndirmə aparacaq və zərurət yarandığı halda müvafiq qərar qəbul edəcək.

Qeyd etmək vacibdir ki, AFFA İntizam Komitəsi öz fəaliyyətində AFFA-nın müvafiq normativ-hüquqi aktlarını, İntizam Məcəlləsinin tələblərini və ədalətli araşdırmanın fundamental prinsiplərini rəhbər tutur. Komitə hər bir işi mövcud sübutlar, rəsmi sənədlər və mümkün olan bütün informasiya mənbələri əsasında araşdıraraq obyektiv və ədalətli qərar qəbul etməyə çalışır.

Bu baxımdan belə texniki çəkilişlərin və hadisəni tam əks etdirən materialların vaxtında və rəsmi qaydada AFFA İntizam Komitəsinə təqdim olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu cür materialların operativ şəkildə təqdim edilməsi hadisələrin daha dolğun araşdırılmasına və hüquqi baxımdan əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsinə mühüm töhfə verir”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Aslan Kərimov: “Qarabağ” - “Sabah” görüşünü erkən finalı kimi qiymətləndirmək olar”
17:41
Futbol

Aslan Kərimov: “Qarabağ” - “Sabah” görüşünü erkən finalı kimi qiymətləndirmək olar”

Veteran futbolçu yarımfinal mərhələsinin də maraqlı mübarizə vəd etdiyini vurğulayıb
Emmanuel Addai “Qarabağ”dan ayrılır: Avropa nəhəngləri növbəyə durub
16:04
Futbol

Emmanuel Addai “Qarabağ”dan ayrılır: Avropa nəhəngləri növbəyə durub

Qanalı vinger üçün İtaliya, İngiltərə və Almaniya klubları mübarizə aparır
“Sabah” Azərbaycan Kubokunda səfər oyunlarında 25-ci qolunu vurub
12:35
Futbol

“Sabah” Azərbaycan Kubokunda səfər oyunlarında 25-ci qolunu vurub

Bu topu rəqib qapısından Timoteuş Puxaç keçirib
“Kəpəz” ölkə kubokunda 35-ci məğlubiyyətini aldı
12:20
Futbol

“Kəpəz” ölkə kubokunda 35-ci məğlubiyyətini aldı

Azərbaycan kubokunda yalnız “Neftçi” (43) və MOİK (42) daha çox məğlub olub
“Qarabağ” “Neftçi”nin rekordunu təkrarlayıb
11:44
Futbol

“Qarabağ” “Neftçi”nin rekordunu təkrarlayıb

İndiyədək 33 komanda 1/4 final səddini keçib
Kubok matçlarında azarkeş sayı təəccübləndirdi: İki oyuna cəmi 650 nəfər
10:20
Futbol

Kubok matçlarında azarkeş sayı təəccübləndirdi: İki oyuna cəmi 650 nəfər

Yevlaxda 350, Qəbələdə isə 300 tamaşaçı qeydə alınıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub