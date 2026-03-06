6 Mart 2026
AZ

“Real”da ciddi itki: Mbappe heyətə salınmadı

Futbol
Xəbərlər
6 Mart 2026 16:29
83
“Real”da ciddi itki: Mbappe heyətə salınmadı

İspaniyanın “Real” futbol komandasının hücumçusu Kilian Mbappe İspaniya La Liqasının 27-ci turu çərçivəsində keçiriləcək “Selta” ilə matçda iştirak etməyəcək. Fransalı forvardın adı Madrid təmsilçisinin bu oyun üçün açıqlanan heyətinə daxil edilməyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, buna səbəb Mbappenin sol diz bağlarının dartılmasıdır. Zədənin ciddiliyi ulduz futbolçunun Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Mançester Siti”yə qarşı keçiriləcək mühüm qarşılaşmaları da buraxması ehtimalını yaradıb.

Cari mövsümdə “kral klubu”nun heyətində 33 oyuna çıxan Mbappe 38 qol və 6 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Aslan Kərimov: “Qarabağ” - “Sabah” görüşünü erkən finalı kimi qiymətləndirmək olar”
17:41
Futbol

Aslan Kərimov: “Qarabağ” - “Sabah” görüşünü erkən finalı kimi qiymətləndirmək olar”

Veteran futbolçu yarımfinal mərhələsinin də maraqlı mübarizə vəd etdiyini vurğulayıb
“Turan Tovuz” iki futbolçu ilə yollarını ayırır
17:29
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz” iki futbolçu ilə yollarını ayırır

Hər iki oyunçu baş məşqçi Kurban Berdıyevin etimadını qazana bilməyib
“Sabah”ın məşqçisinin “Qarabağ”a etdiyi qeyri-etik jestin VİDEOSU
17:17
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın məşqçisinin “Qarabağ”a etdiyi qeyri-etik jestin VİDEOSU

Valerio Zuddas açıq-aşkar “Qarabağ”ın üzvlərinə qarşı ədəbsiz jest edir
Azərbaycan çempionatlarında fevralın ən yaxşı qol müəllifləri açıqlanıb - FOTO/VİDEO
17:05
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan çempionatlarında fevralın ən yaxşı qol müəllifləri açıqlanıb - FOTO/VİDEO

Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb
“Kəpəz” klubunda struktur dəyişikliyi həyata keçirilib
16:20
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” klubunda struktur dəyişikliyi həyata keçirilib

Klubun strukturunda iki vəzifə üzrə dəyişiklik edilib
“Qarabağ”ın 15 yaşlı futbolçusu Fransa klubuna gedir - VİDEO
16:16
Futbol

“Qarabağ”ın 15 yaşlı futbolçusu Fransa klubuna gedir - VİDEO

Əli Bəşirovun oyunu artıq bəzi xarici klubların da diqqətini cəlb edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir