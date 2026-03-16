16 Mart 2026 10:43
“Turan Tovuz”un qapıçısının quru seriyası qırıldı

“Turan Tovuz”un qapıçısı Sergey Samokun Misli Premyer Liqasındakı quru seriyası qırılıb.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, rusiyalı qolkiper mövsümdə ilk qolunu 24-cü turun “Kəpəz”lə səfər matçında (1:1) buraxıb.

Samokun seriyasını Rəhman Hacıyev 55-ci dəqiqədə qırıb. Bunadək ötən çempionatda 2, cari mövsümdə 6 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayan qapıçı sonuncu dəfə 2024/2025 mövsümünün 34-cü turunda qol buraxıb. O, “Neftçi” ilə 2025-ci il mayın 10-da baş tutan ev matçının (1:2) 32-ci dəqiqəsində Dembo Darbonun vurduğu topu dəf edə bilməyib.

Hacıyevin qoluna qədər Sergey 812 quru dəqiqə keçirib. O, Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsinin tarixində 800 dəqiqə və daha uzun seriyaya imza atan 9-cu əlcək sahibi olub.

1. Nizami Sadıqov (“Turan”) – 1106 dəqiqə

2. Xalidu Sissoko (“Bakı”) – 985

3. Xalidu Sissoko (“Bakı”) – 971

4. Camaləddin Əliyev (“Qarabağ”) – 958

5. Pavel Doroşev (“Qəbələ”) – 952

6. Elxan Həsənov (“Neftçi”) – 943

7. Dmitri Bezotosnı (“Qəbələ”) - 915

8. Boyan Pavloviç (“Qarabağ”) – 828

9. Sergey Samok (“Turan Tovuz”) - 812

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şamaxı” Premyer Liqada 300-cü, tarixində 400-cü qələbəsini qazanıb
12:13
Futbol

“Şamaxı” Premyer Liqada 300-cü, tarixində 400-cü qələbəsini qazanıb

“Sumqayıt”la səfər matçı klubun yubiley qələbələrini rəsmiləşdirdi
“Neftçi” Azərbaycan çempionatlarında 150-ci penaltiyə çatdı
11:45
Futbol

“Neftçi” Azərbaycan çempionatlarında 150-ci penaltiyə çatdı

34 mövsümdə vurulan 150 zərbənin 120-si qolla nəticələnib
Tudor “Liverpul”un məşqçisini köməkçisi ilə səhv salıb - VİDEO
11:27
Futbol

Tudor “Liverpul”un məşqçisini köməkçisi ilə səhv salıb - VİDEO

İngiltərə mediası kameralara düşmüş maraqlı epizodu müzakirə edir
Musa Qurbanlı Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 100-cü oyununu keçirib
11:00
Futbol

Musa Qurbanlı Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 100-cü oyununu keçirib

O, “Zirə” ilə səfər görüşünün (3:1) 85-ci dəqiqəsində meydana daxil olub
Faiq Hacıyev: “Bu cür matçlar bizə dərs olacaq” - MÜSAHİBƏ
10:30
Futbol

Faiq Hacıyev: “Bu cür matçlar bizə dərs olacaq” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, rahatlıq olmamalıdır
Qavi: “Flik mənə bir ata kimi yaxın oldu”
10:15
Futbol

Qavi: “Flik mənə bir ata kimi yaxın oldu”

204 günlük fasilədən sonra yaşıl meydanlara dönən yarımmüdafiəçi hisslərini paylaşıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub