Qvardiola: “Bu mövsüm hakimə güvənmək qeyri-mümkündür”

İngiltərənin “Mançester Siti” futbol komandasının baş məşqçisi Pep Qvardiola kollektivin “Nottingem Forest”lə 2:2 hesablı heç-heçəsindən sonra hakim qərarlarına və Erlinq Holandın verilməyən penalti epizoduna sərt reaksiya verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis oyunçularının matçın taleyini hakimlərin öhdəsinə buraxmamalı olduğunu vurğulayıb.
Qvardiola rəsmi şəxslərin müdaxiləsinin nəticələrə təsir etməməsi üçün daha yaxşı çıxış etməyin vacibliyini qeyd edib:
“Həmişə inanıram ki, rəsmi şəxslərin müdaxiləsinə yol verməmək üçün daha yaxşı çıxış etməliyik. Əks halda, əlimizdə heç nə qalmayacaq. Daha yaxşı olmaq bizim məsuliyyətimizdir. Əgər bu mövsüm baş verənlərdən sonra onlara güvənməli olsaq, bu, qeyri-mümkündür”.
Xatırladaq ki, “Nottingem Forest”lə matçda Holandın qapıçı Matz Sels tərəfindən yıxılması və Rodrinin cərimə meydançasındakı mübahisəli epizodları hakimlər tərəfindən penalti kimi dəyərləndirilməyib. Bu heç-heçə nəticəsində "Mançester Siti" lider "Arsenal"dan 7 xal geri qalıb.