Maykl Kerrik: “Tələsik qərarlar verməyəcəyik”

İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol komandasının baş məşqçisi Maykl Kerrik “Nyukasl”a 1:2 hesablı məğlubiyyətdən sonra kollektivi təmkinli olmağa çağırıb. Təyinatından sonra ilk məğlubiyyətini alan mütəxəssis bir oyunun uğursuzluğuna görə radikal addımlar atmayacaqlarını bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Kerrik “Nyukasl”ın qələbəyə tam layiq olduğunu etiraf edib. Matçın 90-cı dəqiqəsində Villiam Osulanın qolu ilə uduzan “qırmızı şeytanlar” birinci hissənin sonundan etibarən azlıqda qalan rəqibə qarşı üstünlüyü qoruya bilməyiblər.
Baş məşqçi “TNT Sports”a açıqlamasında bu məğlubiyyətin onlara dərs olacağını vurğulayıb:
“Bu oyunumuzdan razı deyilik. Matçın gedişatı bizim əlimizdə idi, lakin “Nyukasl”ın mübarizəsini yüksək qiymətləndirməliyik. Daha yaxşı çıxış etməli idik, məyusuq. Bu, xarakter yox, sadəcə keyfiyyət məsələsi idi. Bir oyun uduzmuşuq və bu, ümumi hədəflərimizə olan yanaşmamızı dəyişmir. Səhvlərimizdən nəticə çıxarıb qarşıdakı oyunlara hazırlaşacağıq”.
Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" hazırda turnir cədvəlində ilk dördlükdəki mövqeyini möhkəmlətmək şansını əldən verib. Komanda növbəti matçını martın 15-də səfərdə "Aston Villa"ya qarşı keçirəcək.