1 Mart 2026
FIFA-dan İrandakı hadisələrə görə dünya çempionatı ilə bağlı təhlükəsizlik anonsu

1 Mart 2026 09:30
Dünya futbolunun rəhbər qurumu olan FIFA-nın baş katibi Mattias Qrafstrom regiondakı gərgin hərbi vəziyyət fonunda DÇ-2026-nın təhlükəsizliyi ilə bağlı sualları cavablandırıb.

İdman.Biz ESPN nəşrinə istinadla xəbər verir ki, baş katib hadisələrin inkişafını yaxından izlədiklərini bildirib. Qrafstrom qeyd edib ki, hazırda əsas hədəf bütün komandaların iştirakı ilə turnirin təhlükəsiz keçirilməsini təmin etməkdir.

“Mən də sizin kimi İranla bağlı xəbərləri oxumuşam. İclasımız keçirilib və hələlik ətraflı şərh vermək tez olsa da, dünyadakı bütün prosesləri izləyəcəyik. Vaşinqtonda bütün komandaların iştirakı ilə final mərhələsinin püşkatma mərasimi baş tutub. İndi əsas vəzifəmiz dünya çempionatının təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Hər bir halda, ev sahibi olan üç ölkənin hökuməti ilə daimi təmasda olmağa davam edəcəyik”, - deyə FIFA rəsmisi vurğulayıb.

Xatırladaq ki, DÇ-2026 iyunun 11-dən iyulun 19-na qədər ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.

Abdulla Zubir: “Bilirəm ki, “Sabah”a qalib gəlməliyik”
10:51
Futbol

Abdulla Zubir: “Bilirəm ki, “Sabah”a qalib gəlməliyik”

“Qarabağ”ın kapitanı Premyer Liqanın 22-ci turunun qarşıdakı oyunu barədə danışıb
Enrike PSJ-dən narazıdır: “Qələbəyə rəğmən qəzəbli idim”
10:43
Digər

Enrike PSJ-dən narazıdır: “Qələbəyə rəğmən qəzəbli idim”

Paris klubunun baş məşqçisi “Havr” üzərindəki minimal hesabla qələbəni kəskin tənqid edib
Antuan Qrizmannın gedişinə qadağa qoyuldu
10:17
Futbol

Antuan Qrizmannın gedişinə qadağa qoyuldu

“Atletiko”nun idman direktoru ulduz futbolçunun mövsümün ortasında transferini istisna edib
Ronaldu zədələnib: “Əl-Nəsr”in ulduzu meydanı vaxtından əvvəl tərk edib
10:08
Futbol

Ronaldu zədələnib: “Əl-Nəsr”in ulduzu meydanı vaxtından əvvəl tərk edib

Portuqaliyalı hücumçu həm penaltini qaçırıb, həm də ayağındakı problemə görə əvəzlənib
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
10:00
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Sabah”ı qəbul edəcək
09:40
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Sabah”ı qəbul edəcək

“Qarabağ” 45 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir

