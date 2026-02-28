28 Fevral 2026
AZ

Klop “Real Madrid”ə şərtlərini irəli sürüb - heyətdə ciddi dəyişikliklər tələb edib

Futbol
Xəbərlər
28 Fevral 2026 12:20
95
Klop “Real Madrid”ə şərtlərini irəli sürüb - heyətdə ciddi dəyişikliklər tələb edib

“Liverpul”un sabiq baş məşqçisi Yurgen Klopp yayda “Real Madrid”dən təklif alacağı halda əməkdaşlıq üçün bir sıra şərtlər irəli sürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Topskills Sports”un yaydığı məlumata görə, alman mütəxəssis komandanın heyətinin iki mərkəz müdafiəçisi və iki yarımmüdafiəçi ilə gücləndirilməsini istəyir. Bundan əlavə, o, braziliyalı hücumçu Endrikin yenidən komandaya qaytarılmasında israrlıdır.

Mənbənin iddiasına əsasən, Klop hazırkı heyətdə yer alan iki futbolçu ilə – Cud Bellinqem və Eduardo Kamavinqa ilə yolların ayrılması variantını da nəzərdən keçirməyə hazırdır.

Bildirilir ki, təcrübəli çalışdırıcı mümkün əməkdaşlıqla bağlı mövqeyini və şərtlərini əvvəlcədən müəyyənləşdirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ramin Quliyev: “Qarabağ ağır oyunlardan sonra çempionat matçına çıxacaq”
13:13
Futbol

Ramin Quliyev: “Qarabağ ağır oyunlardan sonra çempionat matçına çıxacaq”

O bildirib ki, komandanın hansı gecdə olması hamıya maraqlıdır
“Qəbələ” stadionu qardan təmizlənib - FOTO
12:37
Futbol

“Qəbələ” stadionu qardan təmizlənib - FOTO

Stadionun meydançası təmizlənib, qarşılaşma planlaşdırılan vaxtda keçiriləcək
Runi karyerası ərzində futbol oynadığı ən yaxşı stadionun adını açıqlayıb
12:00
Futbol

Runi karyerası ərzində futbol oynadığı ən yaxşı stadionun adını açıqlayıb

Ueyn Runi peşəkar futbolçu karyerasını 2021-ci ildə bitirib
“Liverpul”un baş məşqçisi 17 yaşlı futbolçuya geniş imkanlar yaradacaq
10:40
Futbol

“Liverpul”un baş məşqçisi 17 yaşlı futbolçuya geniş imkanlar yaradacaq

Mütəxəsisis yüksəlməkdə olan ulduza etimad göstərməyə hazırdır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” “Karvan-Yevlax”a qarşı
10:20
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” “Karvan-Yevlax”a qarşı

Tura martın 1-də yekun vurulacaq
Türkiyə futbolunda qalmaqal: “Fənərbağça” və “Qalatasaray” futbolçuları istintaqa cəlb olunub
10:00
Futbol

Türkiyə futbolunda qalmaqal: “Fənərbağça” və “Qalatasaray” futbolçuları istintaqa cəlb olunub

Türkiyə mərc qalmaqalının bəzi təfərrüatları məlum olub

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”
25 Fevral 15:20
Futbol

Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”

“Nyukasl” cameası “Qarabağ”la oyunu dəyərləndirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO
25 Fevral 16:54
Formula 1

“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO

Lyuk Brauninq qəzadan möcüzə nəticəsində sağ xilas olub