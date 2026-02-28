28 Fevral 2026
AZ

Messinin Ağ Evdə Trampla görüşəcəyi tarix açıqlanıb

Futbol
Xəbərlər
28 Fevral 2026 13:37
106
Messinin Ağ Evdə Trampla görüşəcəyi tarix açıqlanıb

ABŞ-nin “İnter Mayami” futbol klubunun futbolçuları MLS-in pley-off mərhələsinin qalibi olaraq növbəti həftə ABŞ prezidenti ilə rəsmi görüşə hazırlaşırlar.

İdman.Biz xəbər verir ki, “The Athletic” nəşrinin yaydığı məlumata əsasən, görüş gələn həftə baş tutacaq. Bu, komandanın hücumçusu Lionel Messinin Ağ Evə ilk səfəri və Donald Trumpla ilk görüşü ola bilər.

Messinin nümayəndəsi argentinalı futbolçunun komanda ilə birlikdə görüşə qatılacağı barədə məlumatı təsdiqləməyib. Bununla belə, səfərin martın 7-də, şənbə günü keçiriləcək “Di Si Yunayted”lə oyun ərəfəsində planlaşdırıldığı bildirilir.

Əgər Messi Ağ Evi ziyarət edərsə, bu, onun “İnter Mayami”nin futbolçusu kimi ilk rəsmi səfəri olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyunu start götürüb - CANLI
14:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyunu start götürüb - CANLI

Tura martın 1-də yekun vurulacaq
“Mançester Siti” Vinisiusu dilə tutmağa çalışır
14:17
Futbol

“Mançester Siti” Vinisiusu dilə tutmağa çalışır

Hazırda braziliyalının bazar dəyəri 150 milyon avrodur
Ramin Quliyev: “Qarabağ ağır oyunlardan sonra çempionat matçına çıxacaq”
13:13
Futbol

Ramin Quliyev: “Qarabağ ağır oyunlardan sonra çempionat matçına çıxacaq”

O bildirib ki, komandanın hansı gecdə olması hamıya maraqlıdır
“Qəbələ” stadionu qardan təmizlənib - FOTO/VİDEO
12:37
Futbol

“Qəbələ” stadionu qardan təmizlənib - FOTO/VİDEO

Stadionun meydançası təmizlənib, qarşılaşma planlaşdırılan vaxtda keçiriləcək
Klop “Real Madrid”ə şərtlərini irəli sürüb - heyətdə ciddi dəyişikliklər tələb edib
12:20
Futbol

Klop “Real Madrid”ə şərtlərini irəli sürüb - heyətdə ciddi dəyişikliklər tələb edib

Mütəxəssis Endrikin “Liverpul”a qaytarılmasını istəyib
Runi karyerası ərzində futbol oynadığı ən yaxşı stadionun adını açıqlayıb
12:00
Futbol

Runi karyerası ərzində futbol oynadığı ən yaxşı stadionun adını açıqlayıb

Ueyn Runi peşəkar futbolçu karyerasını 2021-ci ildə bitirib

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”
25 Fevral 15:20
Futbol

Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”

“Nyukasl” cameası “Qarabağ”la oyunu dəyərləndirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO
25 Fevral 16:54
Formula 1

“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO

Lyuk Brauninq qəzadan möcüzə nəticəsində sağ xilas olub