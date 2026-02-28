“Mançester Siti” Vinisiusu dilə tutmağa çalışır

İngiltərənin “Mançester Siti” futbol klubu “Real Madrid”in cinah hücumçusu Vinisius Juniorun müqavilə vəziyyətini diqqətlə izləyir.
İdman.Biz “Marca” nəşrinə istinadən məlumat verir ki, İngiltərə klubu braziliyalı futbolçunu komandaya cəlb etməyi planlaşdırır.
Mənbənin bildirdiyinə görə, “Mançester Siti” Vinisiusa “Real Madrid”də aldığı maaşdan daha artığını təklif etməyə hazırlaşır. Qeyd olunur ki, İngiltərə klubu vingeri 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədə olan müqaviləni yeniləməmək üçün dilə tutmağa çalışır.
Cari mövsümdə Vinisius bütün turnirlərdə 37 oyunda iştirak edib, 13 qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. “Transfermarket” portalının məlumatına əsasən, futbolçunun bazar dəyəri 150 milyon avro təşkil edir.