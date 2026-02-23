Mahir Emrelinin komandası səfərdə qələbə qazandı

Azərbaycan millisinin üzvü Mahir Emrelinin çıxış etdiyi Almaniya İkinci Bundesliqasında mübarizə aparan “Kayzerslautern” bu gün səfər oyununda “Proyşen Münster”in qonağı olub. Komanda 2026-cı ildəki ilk səfər qələbəsi (2:3) qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Kayzerslautern”in baş məşqçi Torsten Liberknext oyunöncəsi açıqlamasında bu qarşılaşma üçün heyətdə dəyişikliklər edəcəyini söyləmişdi. Əsas yenilik isə təxminən üç aydır zədə səbəbindən meydanlardan uzaq qalan Mahir Emrelinin qayıdışıdır.
Liberknext Emrelinin vəziyyəti ilə bağlı danışarkən bildirib ki, Mahir bu həftə yaxşı məşq edib və özünü əvvəlkindən daha sərbəst hiss edir.
Bu gün keçirilən oyunun 86-cı dəqiqəsində Mahir Emreli əvəzetmədən oyuna daxil olub.