20 Fevral 2026
AZ

Arzulanan axşam: Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi - “Qarabağ” - “Nyukasl” - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol
İcmal
18 Fevral 2026 16:16
168
Arzulanan axşam: Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi - “Qarabağ” - “Nyukasl” - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu axşam “Qarabağ” futbol klubu üçün bir vaxtlar arzu kimi səslənən reallığa çevrilir - Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin qarşılaşması. Təbii ki, Avropanın ən güclü 24 komandası arasında yer almaq artıq böyük uğurdur.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Nyukasl”la qarşılaşmanın ilk oyunu Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Belə duellərdə çox vaxt komandaların ümumi səviyyəsindən daha çox, məhz “indi və burada”kı durumu həlledici olur.

№Nyukasl” Bakıya çətin dövrdən sonra gəlir. Eddi Haunun komandası Premyer Liqada “Tottenhem”i (2:1), daha sonra İngiltərə Kubokunda “Aston Villa”nı (3:1) məğlub edərək özünəinamı bərpa edib. Halbuki bundan əvvəl “Liverpul”a (1:4), “Brentford”a (2:3) uduzmuş, Liqa Kubokunda isə “Mançester Siti”yə (1:3) məğlub olaraq mübarizəni dayandırmışdı. Yəni Bakıya yenidən qalibiyyət ritmini tutan, amma yaxın keçmişdə zəif görünən rəqib gəlir.

Oxşar, lakin daha kiçik miqyasda vəziyyət “Qarabağ”da da yaşanıb. “Kəpəz”ə 0:2 hesablı məğlubiyyətdən sonra Qurban Qurbanovun komandası toparlanaraq “Şamaxı” (2:1) və “İmişli” (1:0) üzərində səfər qələbələri qazanıb. Bu oyunlar parlaq olmasa da, vacib məqamı göstərdi: “Qarabağ” yenidən praqmatik və diqqətli futbol oynamağa başlayıb. Avrokuboklarda isə məhz bu keyfiyyət daha dəyərlidir.

Cari mövsümdə ağdamlıların Bakıda keçirdiyi Avropa oyunlarını bir detal birləşdirir - komanda mütləq qol vurur. “Kopenhagen” (2:0), “Çelsi” (2:2), “Ayaks” (2:4), “Ayntraxt” (3:2) ilə matçlarda meydan sahibləri şansını tapıb. “Nyukasl”ın səfər statistikası isə fərqlidir: “Union Sen-Jillua” üzərində 4:0 hesablı qələbə istisna olmaqla, “Marsel” (1:2), “Bayer” (2:2) və PSJ (1:1) ilə oyunlarda ingilislər qapılarını toxunulmaz saxlaya bilməyiblər. Bu, favorit statusunu zəiflətməsə də, oyunun ssenarisinə işarə edir – meydan sahiblərinin imkan pəncərələri olacaq və onlardan maksimum istifadə etmək lazımdır.

Qurban Qurbanov azarkeşləri narahat edən məqamlara da toxunub: qapıçı Mateuş Koxalskinin oynaması gözlənilir, Leandro Andrade ilə bağlı suallar qalsa da, onun meydana çıxmaq ehtimalı yüksəkdir. Qonaqlarda isə yarımmüdafiədə itkilər var – xüsusilə Bruno Gimarayeşin yoxluğu hiss oluna bilər.

“Nyukasl”ın əsas təhlükəsi topu tez bir zamanda hücuma çevirməsidir. Onlara qısa epizod kifayətdir ki, topu cərimə meydançasına çatdırıb təzyiq yaratsınlar. “Qarabağ” üçün əsas məsələ tempə nəzarətdir – sürət naminə sürət yox, təzyiqi dəf edib rəqibin boşluq buraxdığı anı gözləmək. Ağdamlılar məhz belə fasilələrdə ən təhlükəli olurlar.

Bakıdakı oyun paradoksal ola bilər: matç nə qədər uzun müddət bərabər getsə, meydan sahiblərinin şansı bir o qədər artacaq. “Nyukasl” üçün bu, böyük Avropa yolunun bir mərhələsidir. “Qarabağ” üçün isə tribunaların enerjisi və inamın məntiqi dəyişə biləcəyi xüsusi bir axşamdır.

Emosiyalar - bəzən təcrübəsiz komandalar üçün problem olan amil - bu dəfə ağdamlıların əsas müttəfiqinə çevrilə bilər. “Qarabağ” artıq tarixi nəticəyə imza atıb. Amma komanda axını tutarsa, İngiltərə təmsilçisinin qalası da sarsıla bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Yunayted”ə “Barselona”nın futbolçusu Aleks Baldeni təklif ediblər
05:11
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”ə “Barselona”nın futbolçusu Aleks Baldeni təklif ediblər

22 yaşlı futbolçu karyerasını Kataloniya klubunda davam etdirmək istəyir
Bukayo Saka Premyer Liqanın ən çox qazanan 5 oyunçusu siyahısına daxil olub
04:16
Dünya futbolu

Bukayo Saka Premyer Liqanın ən çox qazanan 5 oyunçusu siyahısına daxil olub

Cinah oyunçusunun yeni maaşı həftədə 300.000 funt sterlinq olacaq
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
UEFA Avropa Liqası: “Ştutqart” səfərdə “Seltik”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
02:07
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Ştutqart” səfərdə “Seltik”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab oyunları fevralın 26-da olacaq
“Benfika” Valverdedən UEFA-ya şikayət edib
01:46
Dünya futbolu

“Benfika” Valverdedən UEFA-ya şikayət edib - FOTO

“Benfika” hesab edir ki, Valverde oyunda qırmızı vərəqə almalı idi
Vinisius və Prestianni ilə bağlı hadisədən sonra FİFA futbolda yeni qayda tətbiq edə bilər
01:08
Dünya futbolu

Vinisius və Prestianni ilə bağlı hadisədən sonra FİFA futbolda yeni qayda tətbiq edə bilər

Futbola yeni qanun gəlir
Ceydon Sanço yayda “Mançester Yunayted”i tərk edəcək
00:46
Dünya futbolu

Ceydon Sanço yayda “Mançester Yunayted”i tərk edəcək

“Mançester Yunayted” Sançonu 2021-ci ilin yayında “Borussiya Dortmund”dan 85 milyon avroya alıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar
18 Fevral 02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub