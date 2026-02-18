Hovard: “O, yeni Salah və ya De Bruyne ola bilər”

ABŞ millisinin sabiq qapıçısı Tim Hovard hesab edir ki, “Milan”ın futbolçusu Kristian Pulişiç Premyer Liqaya qayıdarsa, Məhəmməd Salah və ya Kevin De Bruyne kimi böyük ulduza çevrilə bilər.
İdman.Biz xəbər verir ki, Hovard “Unfiltered Soccer” podkastında çıxışı zamanı Pulişiçin “Çelsi”dəki uğursuz dövründən sonra “Milan”da yenidən yüksəlişə keçdiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, amerikalı futbolçu İtaliyada özünəinamını bərpa edib.
“Mən onu çox yüksək səviyyəyə qoyuram. Bu gün De Bruyne və Salah artıq formalaşmış oyunçudurlar. Salah “Roma”ya, De Bruyne isə “Verder” və “Volfsburq”a getmişdi. Orada özünəinam qazandılar, sonra Premyer Liqaya qayıtdılar və hər şey dəyişdi”, - deyə Hovard bildirib.
O əlavə edib ki, “Arsenal” və ya “Mançester Yunayted” Pulişiç üçün ideal platforma ola bilər. Hovardın fikrincə, amerikalı yarımmüdafiəçi Premyer Liqada dominant çıxış edə bilər.
27 yaşlı futbolçu cari mövsüm A Seriyasında 17 oyunda səkkiz qol və iki məhsuldar ötürmə ilə diqqət çəkib. Onun sürəti, driblinqi və bitiriciliyi bir vaxtlar yüksək məbləğə transfer olunmasına səbəb olmuşdu.