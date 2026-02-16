16 Fevral 2026
AZ

Tedesko üçün İtaliyadan təklif gəldi

Futbol
Xəbərlər
16 Fevral 2026 00:39
118
Tedesko üçün İtaliyadan təklif gəldi

Türkiyənin “Fənərbağça” klubunun baş məşqçisi Domeniko Tedeskoya vətənindən - A Seriyası təmsilçilərindən birindən təklif gəldiyi iddia olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, italiyalı mütəxəssis İstanbul klubunda xoşbəxt olduğunu bildirərək təklifi qəbul etməyib və detalları dinləmədən təşəkkür edib.

Tedesko ötən ay İtaliya mətbuatına verdiyi müsahibədə gələcəkdə doğma ölkəsində işləmək istədiyini demişdi:

“Hazırda “Fənərbağça”da xoşbəxtəm, amma gələcəkdə İtaliyada məşqçilik edəcəyimə əminəm”.

Məlumata görə, 40 yaşlı çalışdırıcının klubla müqaviləsi 2027-ci ilə qədər qüvvədədir. O, komandanın başında çıxdığı 32 matçın 20-də qələbə qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

La Liqa: “Valensiya” “Levante”ni məğlub etdi - YENİLƏNİR + VİDEO
15 Fevral 23:41
Futbol

La Liqa: “Valensiya” “Levante”ni məğlub etdi - YENİLƏNİR + VİDEO

“Valensiya” 26 xalla La Liqada 14-cü pilləyə yüksəlib
Super Liqa: “Beşiktaş”dan 90+7-ci dəqiqədə gələn qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 23:32
Futbol

Super Liqa: “Beşiktaş”dan 90+7-ci dəqiqədə gələn qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" səfərdə dramatik ssenari ilə üç xal qazandı
A Seriyası: “Bolonya” “Torino”nu məğlub etdi - YENİLƏNİR
15 Fevral 23:25
Futbol

A Seriyası: “Bolonya” “Torino”nu məğlub etdi - YENİLƏNİR

Və dörd oyunluq məğlubiyyət seriyasını qırdı
Bundesliqa: Məğlubiyyətdən xilas olsa da, “Leyptsiq” məqsədinə çatmadı - YENİLƏNİB
15 Fevral 22:59
Futbol

Bundesliqa: Məğlubiyyətdən xilas olsa da, “Leyptsiq” məqsədinə çatmadı - YENİLƏNİB

Heç-heçə planlara zərbə vurdu
İngiltərə Kuboku: “Arsenal”dan darmadağın - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 22:35
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Arsenal”dan darmadağın - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu rəqibinə şans vermədi
Liqa 1: “Loryan” “Anje”ni məğlub etdi, “Oser” “Metz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİR
15 Fevral 22:29
Futbol

Liqa 1: “Loryan” “Anje”ni məğlub etdi, “Oser” “Metz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİR

“Loryan” 31 xal qazanaraq doqquzuncu yerə yüksəldi

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq