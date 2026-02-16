Tedesko üçün İtaliyadan təklif gəldi

Türkiyənin “Fənərbağça” klubunun baş məşqçisi Domeniko Tedeskoya vətənindən - A Seriyası təmsilçilərindən birindən təklif gəldiyi iddia olunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, italiyalı mütəxəssis İstanbul klubunda xoşbəxt olduğunu bildirərək təklifi qəbul etməyib və detalları dinləmədən təşəkkür edib.
Tedesko ötən ay İtaliya mətbuatına verdiyi müsahibədə gələcəkdə doğma ölkəsində işləmək istədiyini demişdi:
“Hazırda “Fənərbağça”da xoşbəxtəm, amma gələcəkdə İtaliyada məşqçilik edəcəyimə əminəm”.
Məlumata görə, 40 yaşlı çalışdırıcının klubla müqaviləsi 2027-ci ilə qədər qüvvədədir. O, komandanın başında çıxdığı 32 matçın 20-də qələbə qazanıb.