14 Fevral 2026
AZ

Millətlər Liqasında Litva-Azərbaycan görüşünün keçiriləcəyi şəhər və stadion məlum oldu - FOTO

Futbol
Xəbərlər
14 Fevral 2026 18:30
Millətlər Liqasında Litva-Azərbaycan görüşünün keçiriləcəyi şəhər və stadion məlum oldu - FOTO

UEFA Millətlər Liqasının 2026/2027-ci il mövsümünün püşkatması nəticəsində Azərbaycan millisinin rəqibi olacaq Litva millimizi ölkənin ikinci ən böyük şəhəri olan Kaunasda qəbul edəcək.

İdman.Biz bu barədə Litva KİV-ə istinadən məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd olunur ki, qarşılaşma Kaunasda şəhərində, “Darius and Girenas Stadium”da keçiriləcək.

Görüş sentyabrın 27-də baş tutacaq və Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, Kaunas şəhərində yerləşən “Darius and Girenas Stadium” şəhərin ən böyük və ən müasir stadionu hesab olunur. Təxminən 15 min tamaşaçı tutumuna malikdir və Litvada beynəlxalq səviyyəli oyunların əsas ünvanlarından biridir.

Stadion 2022-ci ildə tamamilə yenilənərək UEFA standartlarına uyğunlaşdırılıb. Litva millisi ev oyunlarını burada keçirir.

Arena Atlantik okeanını keçən zamanı həlak olmuş pilotlar Steponas Darius və Stasis Girenasın adını daşıyır və şəhərin əsas idman simvollarından sayılır.

Məlumat üçün əlavə edək ki, fevralın 12-də UEFA Millətlər Liqasının 2026/2027-ci il mövsümünün püşkü atılıb.

Belçikanın paytaxtı Brüsseldə təşkil edilən püşkatmanın nəticəsinə görə D liqasında mübarizə aparacaq Azərbaycan millisinin rəqibləri müəyyənləşib.

Püşk zamanı birinci səbətdə yer alan millimiz 2-ci qrupda Litva və Lixtenşteyn yığmaları ilə qarşılaşacaq.

Millətlər Liqasında yeni mövsümə 2026-cı ilin sentyabrında start veriləcək.

