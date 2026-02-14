İngiltərə Kuboku: “Nyukasl”ın Bakıya səfəri ərəfəsində sınağı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol üzrə İngiltərə Kubokunda bu həftəsonu dördüncü mərhələnin oyunları baş tutur.
İdman.Biz xəbər verir ki, 1/16 final mərhələsi 13-16 fevral tarixlərini əhatə edir və qaliblər növbəti mərhələyə yüksəlməklə yanaşı, 127 min funt sterlinq məbləğində ciddi bonus da qazanırlar.
Qeyd edək ki, bu mərhələdə komandalar taleyi bir oyunda həll edirlər: heç-heçə qeydə alınacağı halda əlavə vaxt və penaltilər seriyası nəzərdə tutulub.
“Aston Villa” – “Nyukasl” (14 fevral)
Azərbaycanda xüsusi diqqətlə izlənəcək qarşılaşma məhz budur: artıq gələn həftə, 18 fevralda “Nyukasl” Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində Bakıda Ağdamın “Qarabağ” klubu ilə üz-üzə gələcək. Bu səbəbdən Eddi Haunun komandasının vəziyyəti ilə bağlı hər detal əlavə əhəmiyyət daşıyır.
“Nyukasl” düşərgəsində həftənin əsas mövzusu kapitan Bruno Gimarayeşin sağlamlıq durumudur. Hau təsdiqləyib ki, klub braziliyalının budun arxa əzələsindəki zədənin dərəcəsi ilə bağlı hələ dəqiq məlumat gözləyir. Lüis Mayli yenidən oyunu buraxmalı olacaq. Coelinton və Tino Livramento ilə bağlı isə baş məşqçi qayıdış müddətinə dair ehtiyatlı optimist siqnallar verib.
Ümumilikdə “Nyukasl” üçün bu matç heyətin dərinliyinin yoxlanılması baxımından da əhəmiyyətlidir: fevral ayındakı sıx təqvim həm yerli nəticə, həm də avrokuboklara hazırlıq arasında balans yaratmağı tələb edir. “Aston Villa” üçün isə doğma meydanda kubok axşamı ambisiyaları təsdiqləmək və bir oyunda güclü rəqibi mübarizədən kənarlaşdırmaq şansıdır. Belə qarşılaşmalarda səhvin qiyməti maksimum olur.
“Makklsfild” – “Brentford” (16 fevral)
Turun əsas romantikası “Makklsfild”lə bağlıdır – altıncı divizion təmsilçisi artıq turnirin sensasiyasına çevrilib. Komanda üçüncü mərhələdə kubokun hazırkı sahibi “Kristal Pelas”ı mübarizədən kənarlaşdıraraq növbəti Premyer Liqa klubunu qəbul etmək hüququ qazanıb.
Geniş auditoriya üçün bu, “Makklsfild”i daha yaxından tanımaq üçün yaxşı fürsətdir: kiçik şəhər, kubok ab-havası, dolu stadion və tarixi şansdan maksimum yararlanmağa çalışan məşqçi heyəti. “Brentford” üçün isə bu, peşəkarlıq sınağıdır – favorit statusunun ən çox təzyiq yaratdığı və istənilən arxayınlığın axşamı kabusa çevirə biləcəyi tipik kubok oyunu.
İngiltərə Kubokunun dördüncü mərhələsinin digər oyunları:
13 fevral
“Hall Siti” – “Çelsi” 0:4
“Rekshem” – “İpsviç” 1:0
14 fevral
“Bernli” – “Mensfild Taun”
“Berton Albion” – “Vest Hem”
“Liverpul” – “Brayton”
“Mançester Siti” – “Solford Siti”
“Norviç” – “Vest Bromviç”
“Port Veyl” – “Bristol Siti” (3 mart tarixinə təxirə salınıb)
“Saauthempton” – “Lester”
15 fevral
“Arsenal” – “Uiqan”
“Birmingem” – “Lids”
“Qrimsbi Taun” – “Vulverhempton”
“Oksford Yunayted” – “Sanderlend”
“Stok Siti” – “Fulhem”