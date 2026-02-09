“Sabah” klubu cari mövsüm Misli Premyer Liqasında vurduğu qolların sayını 40-a çatdırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “bayquşlar” bunu Misli Premyer Liqasının 19-cu turunda bacarıb.
Bakı klubunun “Araz-Naxçıvan”ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdiyi matçdakı sonuncu qolu yubileylə əlamətdar olub. 68-ci dəqiqədə fərqlənən Xəyal Əliyev 40-cı topun müəllifidir.
“Sabah” ötən mövsüm çempionatda cəmi 50 qola imza atmışdı. Komanda 48 xalla mövsümü beşinci pillədə başa vurmuşdu və 40-cı topa yalnız 30-cu turda çata bilmişdi.
Qeyd edək ki, “Sabah” hazırda 19 oyundan sonra 46 xalla turnir cədvəlinin vahid lideridir.