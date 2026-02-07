İPL: “Qarabağ”ın rəqibi qələbəsiz seriyanı dayandırmağa çalışır, Liverpulda mərkəzi qarşılaşma olacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI

7 Fevral 2026
7 Fevral 2026 14:00
Bu həftəsonu futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqasının (İPL) 25-ci turu başa çatacaq. Azərbaycanda çempionata adi vaxtlardan daha böyük maraq göstərilir. Buna səbəb Ağdamın “Qarabağ” klubunun Çempionlar Liqasında “Liverpul”la son oyunu (0:6) və yaxın zamanda eyni arenada “Nyukasl”la gözlənilən qarşılaşmadır.

İdman.Biz-in məlumatına görə, İPL-in 25-ci turu ərəfəsində Londonun “Arsenal” klubu ən yaxın izləyicisi “Mançester Siti”ni 6 xal qabaqlayaraq liderliyini qoruyur. İlk beşlikdə həmçinin “Aston Villa”, “Mançester Yunayted” və “Çelsi” yer alır. Tur fevralın 6-da, cümə günü start götürüb və həmin gün “Lids” öz meydanında “Nottingem Forest”i 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

Azərbaycanlı azarkeşlərin diqqəti ilk növbədə “Nyukasl” – “Brentford” qarşılaşmasına yönələcək. Turun mərkəzi oyunu isə Liverpulda keçiriləcək və “Qarabağ”ın sabiq rəqibi “Liverpul” “Mançester Siti”ni qəbul edəcək.

“Nyukasl” – “Brentford” (7 fevral)

“Nyukasl” hazırda mövsümün ən yaxşı dövrünü yaşamır. İPL-də üç qələbəlik seriyadan sonra Eddi Haunun rəhbərlik etdiyi komanda ardıcıl üç oyundur qalib gələ bilmir. 22-ci turda autsayder “Vulverhempton”la heç-heçə (1:1) edən “sağsağanlar” daha sonra “Aston Villa”ya uduzub (0:2) və “Liverpul”a böyük hesabla məğlub olublar (1:4). Bundan əlavə, bu həftə “Nyukasl” İngiltərə Liqa Kubokundan da kənar qalıb — yarımfinalın cavab oyununda “Mançester Siti”yə 1:3 hesabı ilə uduzub. Belə vəziyyətdə qarşıdakı APL oyunu “Nyukasl” üçün mənfi tendensiyanı qırmaq baxımından yaxşı fürsət sayılır.

“Nyukasl”la bağlı son xəbərlərdə əsas mövzu kadr vəziyyətidir. Baş məşqçi Eddi Hau Entoni Qordonun budun arxa səthindən problemlərinin olduğunu və onun oyunu buraxma ehtimalının yüksək olduğunu təsdiqləyib. Bununla belə, klubda zədənin ciddi olmadığına ümid edirlər. Hau eyni zamanda Bruno Gimaraeşin qayıdışa yaxın olduğunu bildirib, Lyuiz Mayli ilə bağlı yekun qərarın isə tibbi heyətin rəyindən sonra veriləcəyini qeyd edib.

“Brentford” da itkilərlə üzləşib. Coş Dasilva diz bağlarının zədəsindən sonra bərpa prosesini davam etdirir. Klubun məlumatına görə, Fabio Karvalyu və Antoni Milambo isə çarpaz bağ zədələri səbəbindən mövsümün sonunadək sıradan çıxıblar.

“Liverpul” – “Mançester Siti” (8 fevral)

Turnir cədvəli baxımından bu, turun ən vacib qarşılaşmalarından biridir. “Mançester Siti” ikinci pillədə qərarlaşıb və lider “Arsenal”ı təqibini davam etdirir. “Liverpul” isə avrokuboklara vəsiqə uğrunda mübarizə aparan komandaların sıx qrupunda yer alır.

Oyun ərəfəsində “Liverpul”da əsas diqqət müdafiə xəttinə yönəlib. Klub bildirib ki, Ceremi Frimpong Çempionlar Liqasında “Qarabağ”la matçda əzələ zədəsi alıb və “Mançester Siti”yə qarşı oynaya bilməyəcək. Eyni zamanda Co Qomesin sifarişə daxil edilə biləcəyi, lakin daha çox əvəzetmədən oyuna qoşulacaq variant kimi nəzərdən keçirildiyi vurğulanır. Konor Bredli isə diz zədəsi səbəbindən mövsümün sonunadək sıradan çıxıb.

“Mançester Siti”də əsas intriqa Erlinq Holandla bağlıdır. Xosep Qvardiola matçdan əvvəl hücumçunun iştirakının sual altında qaldığını bildirib, eyni zamanda Bernardu Silvanın vəziyyəti ilə bağlı da qeyri-müəyyənliyin olduğunu qeyd edib.

İPL-in 25-ci turunun digər oyunları:

6 fevral

“Lids” – “Nottingem Forest” 3:1

7 fevral

“Mançester Yunayted” – “Tottenhem”

“Bornmut” – “Aston Villa”

“Arsenal” – “Sanderlend”

“Bernli” – “Vest Hem”

“Fulhem” – “Everton”

“Vulverhempton” – “Çelsi”

8 fevral

“Brayton” – “Kristal Pəlas”

Şənbə günü keçiriləcək oyunlardan əvvəl APL-in turnir cədvəli:

“Arsenal” – 53

“Mançester Siti” – 47

“Aston Villa” – 46

“Mançester Yunayted” – 41

“Çelsi” – 40

“Liverpul” – 39

“Brentford” – 36

“Sanderlend” – 36

“Fulhem” – 34

“Everton” – 34

“Nyukasl” – 33

“Bornmut” – 33

“Brayton” – 31

“Tottenhem” – 29

“Kristal Pəlas” – 29

“Lids” – 29

“Nottingem Forest” – 26

“Vest Hem” – 20

“Bernli” – 15

“Vulverhempton” – 8

