5 Fevral 2026
AZ

2026-cı ilin qış transfer pəncərəsinin ən bahalı keçidləri açıqlanıb

Futbol
Xəbərlər
4 Fevral 2026 12:15
111
2026-cı ilin qış transfer pəncərəsi başa çatıb. Mövsümün ortasında həyata keçirilən transferlər arasında ən yüksək məbləğlə satılan futbolçu Semenyo olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Bornmut”dan İngiltərənin “Mançester Siti” klubuna transfer olunan Semenyo üçün 72 milyon avro ödənilib (144 milyon AZN).

İkinci pillədə norveçli hücumçu Strand Larsen qərarlaşıb. “Vulverhempton”dan “Kristal Palas”a keçən futbolçunun transfer dəyəri 49,7 milyon avro olub (100 milyon AZN).

Üçüncü sırada “Vest Hem”dən “Flamenqo”ya transfer olunan Paketa yer alıb. Braziliyalı yarımmüdafiəçi üçün 42 milyon avro xərclənib (84.5 milyon AZN).

Dördüncü və beşinci yerləri eyni məbləğlə iki futbolçu bölüşüb. “Tottenhem”dən “Kristal Palas”a keçən Bernan Conson və “Atletiko”dan “Tottenhem”ə transfer olunan Konor Qallager üçün 40 milyon avro ödənilib (80 milyon AZN).

Siyahıda daha sonra “Atalanta”dan “Atletiko”ya keçən Ademola Lookman 35 milyon avro (70 milyon AZN), “Mançester Siti”dən “Fulhem”ə transfer olunan Oskar Bobb 31,2 milyon avro (63 milyon AZN), “Renn”dən “Əl-Hilal”a keçən Kader Meite isə 30 milyon avro (60 milyon AZN) ilə yer alıb.

İlk onluğu “Latsio”dan “Vest Hem”ə transfer olunan Kastellyanos 29 milyon avro (58 milyon AZN) və “Vasko da Qamma”dən “Bornmut”a keçən Rayan 28,5 milyon avro (57 milyon AZN) ilə tamamlayıb.

İdman.Biz
Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”
12:10
Futbol

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”

O bildirib ki, başqa variant yoxdur
“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub
11:46
Futbol

“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub

Bakı klub 19-cu turda “Qəbələ”ni qəbul edəcək
Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO
11:34
Futbol

Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO

“Qalatasaray”, “Barselona” və “Real” azarkeşləri onları hər zaman xatırlayacaq
“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
11:19
Futbol

“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

“Qəbələ”nin yarımmüdafiəçisi futbolda ilk addımlarından, avropalılarla rəqabət barədə maraqlı məqamlara toxunub
“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO
10:52
Futbol

“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO

Keti Bakıda yaşadığını və Ağdam klubuna azarkeşlik etdiyini bildirib
“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ
10:37
Futbol

“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, cari mövsümdəki nəticələr möhtəşəmdir
50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO
10:25
Futbol

50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO

“Köln”ün gəncləri UEFA Gənclər Liqası tarixinə düşsə də, dramatik məğlubiyyətlə mübarizəni dayandırıb

