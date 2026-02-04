2026-cı ilin qış transfer pəncərəsinin ən bahalı keçidləri açıqlanıb

2026-cı ilin qış transfer pəncərəsi başa çatıb. Mövsümün ortasında həyata keçirilən transferlər arasında ən yüksək məbləğlə satılan futbolçu Semenyo olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Bornmut”dan İngiltərənin “Mançester Siti” klubuna transfer olunan Semenyo üçün 72 milyon avro ödənilib (144 milyon AZN).

İkinci pillədə norveçli hücumçu Strand Larsen qərarlaşıb. “Vulverhempton”dan “Kristal Palas”a keçən futbolçunun transfer dəyəri 49,7 milyon avro olub (100 milyon AZN).

Üçüncü sırada “Vest Hem”dən “Flamenqo”ya transfer olunan Paketa yer alıb. Braziliyalı yarımmüdafiəçi üçün 42 milyon avro xərclənib (84.5 milyon AZN).

Dördüncü və beşinci yerləri eyni məbləğlə iki futbolçu bölüşüb. “Tottenhem”dən “Kristal Palas”a keçən Bernan Conson və “Atletiko”dan “Tottenhem”ə transfer olunan Konor Qallager üçün 40 milyon avro ödənilib (80 milyon AZN).

Siyahıda daha sonra “Atalanta”dan “Atletiko”ya keçən Ademola Lookman 35 milyon avro (70 milyon AZN), “Mançester Siti”dən “Fulhem”ə transfer olunan Oskar Bobb 31,2 milyon avro (63 milyon AZN), “Renn”dən “Əl-Hilal”a keçən Kader Meite isə 30 milyon avro (60 milyon AZN) ilə yer alıb.

İlk onluğu “Latsio”dan “Vest Hem”ə transfer olunan Kastellyanos 29 milyon avro (58 milyon AZN) və “Vasko da Qamma”dən “Bornmut”a keçən Rayan 28,5 milyon avro (57 milyon AZN) ilə tamamlayıb.