“Nyukasl” “Qarabağ”la oyun üçün biletlərin satışına başlayıb - VİDEO

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin “Qarabağ” - “Nyukasl” oyunu üçün bilet müraciəti artıq başlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Nyukasl” klubu 18 fevral, saat 21:45-də Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək oyuna bilet almaq istəyən azarkeşləri üçün açıqlama yayıb.
Satış prosesi 6 fevral tarixinə kimi mərhələli şəkildə davam edəcək və biletin qiyməti bütün yaş kateqoriyaları üçün 18 funtdur (42 AZN). Stadiona daxil olacaq 16 yaşdan aşağı şəxslər mütləq 18 yaşdan yuxarı yetkin şəxslə birlikdə olmalıdır.
Eddi Haunun komandası qarşılamanı izləmək üçün 2 529 mil məsafə qət edəcək ki, bu da turnirin tarixində İngiltərə klubu tərəfindən qət edilən ən uzun yol olacaq.