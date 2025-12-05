5 Dekabr 2025
“Şamaxı” 20-ci, “Sumqayıt” 10-cu dəfə Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalında oynayacaq

5 Dekabr 2025 11:54
Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalçıları müəyyənləşib.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə yeni komandalar olmayacaq.

Belə ki, səkkiz ən yaxşı sırasına yüksələn bütün klublar əvvəllər də 1/4 final həyəcanı yaşayıb.

Onlardan ikisi yubiley uğuruna imza atıb. “Şamaxı” 20-ci, “Sumqayıt” 10-cu dəfə bu raundda iştirak edəcək. 1/4 finalçılar arasında ən yüksək göstərici “Qarabağ”dadır. Ağdam klubu 27-ci dəfə bu mərhələdə oynayacaq. Bununla da bölgə təmsilçisi 33 dəfə belə uğura imza atan “Neftçi” ilə fərqi azaldacaq.

Mərhələnin digər iştirakçılarından “Qəbələ” və “Kəpəz” 17-ci, “Zirə” 11-ci, “Sabah” 7-ci, “Turan Tovuz” 2-ci dəfə 1/4 finalda oynayacaq.

Qeyd edək ki, ümumilikdə 46 komanda yarımfinalın bir addımlığında olub.

